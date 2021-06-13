أٍهل طريقة لتحضير السينابون في المنزل بمكونات اقتصادية

السينابون من الوصفات الرائعة والشهية المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وهي من الوصفات المشهورة التي تقدم في أعياد الميلاد، ويمكن إعدادها لوجبة إفطار شهية وتحضير عجينة السينابون من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة وبمكونات سهلة ومتوافرة في معظم المنازل.

أسهل طريقة للسينابون

باستخدام هذه المكونات يمكن الحصول على أفضل سينابون هش ولذيذ، وهذه المكونات تكون كما يلي :

مكونات السينابون

كوب من الحليب الدافيء.

بيضتان في درجة حرارة الغرفة.

ثلث كوب من الزبدة السائلة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من جلوتين القمح الحيوي.

كوب من السكر البني الغامق.

ثلاث ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة.

قطعة واحدة من الزبدة الطرية.

كوب من الجبن الكريمي.

كوبان من سكر الحلواني.

نصف ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

نسخن مقدار الحليب لمدة دقيقة ويجب أن يكون دافيء جداً.

ثم نضع الخميرة على السكر ونقوم بالتقليب لتمتزج تماماً ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن خمس دقائق حتى تشتغل الخميرة.

ثم نقوم بوضع الزبدة والملح والبيض ومقدار الحليب في الخلاط ويتم الخلط حتى يمتزج الخليط .

وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح والسكر وجلوتين القمح، نقوم بالعجن جيداً لمدة خمس دقائق.

يجب الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة، ولا تتمزق عند تقطيعها.

بعد ذلك نقوم بوضع العجين في وعاء مدهون بالزبدة وتغطى العجينة وتترك جانباً لتختمر في مكان دافيء.

ثم نقوم بوضع السكر البني ومقدار القرفة في إناء ويترك جانباً.

بعد أن يتضاعف حجم العجينة وتختمر توضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

ثم نفرد العجين على شكل مستطيل وتوضع الزبدة في جميع أجزاء العجين.

ثم توزع الزبدة بالتساوي على العجين جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط السكر البني والقرفة ويوزع جيداً.

نبدأ بلف العجين على شكل أسطواني مع المحاولة أن يكون اللف محكم.

ثم نقسم العجين إلى 12 قطعة كبيرة بواسطة الخيط نقوم بتقطيع اللفات بالتساوي.

ونضع لفات السينابون في صينية على ورق زبدة ثم يترك السينابون ليختمر مرة أخرى في مكان دافيء مدة لا تزيد عن عشرين دقيقة.

ثم نضع السينابون في الفرن على درجة حرارة عالية حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي ويخرج السينابون من الفرن ويزين بصوص السينابون ويقدم بألف هنا.

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