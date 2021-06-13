طريقة عمل كريم النشا السحري لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات في الجسم من المرة الأولى

كريم النشا السحري لتفتيح البشرة هو ما تبحث عنه جميع الفتيات وخصوصاً العرائس المقبلات على الزواج، حتى تتمكن من تفتيح لون الجسم وإزالة التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن العرض المفرط للشمس أو آثار الحبوب، وتلجأ الكثير منهم إلى الكريمات الجاهزة ولكن جميعها يحتوي على المواد الكيماوية التي تسبب في هياج البشرة والتهابها، كما أنها غير مناسبة على الإطلاق للتطبيق على المناطق الحساسة، مما يجعلنا نقوم بتطبيق هذا الكريم لسحري حتى تستفاد منه جميع الفتيات في التحسين من شكل بشرتهم وجعلها بمظهر صحي وجذاب. طريقة عمل كريم النشا السحري لتفتيح البشرة طريقة عمل كريم النشا السحري لتفتيح البشرة المكونات 1 كوب من النشا.

عصير حبتين كبيرتين من الليمون الطازج.

1/4 كوب من ماء الورد.

1/4 كوب من الحليب البودرة.

1 كوب من زيت الزيتون البكر.

5 ملعقة كبيرة من الجلسرين. خطوات تحضير كريم النشا للتفتيح في وعاء مناسب نقوم بتقليب كل من عصير الليمون مع النشا وزيت الزيتون وماء الورد والحليب مع الجلسرين. نقوم بالتقليب جيداً حتى نحصل على قوام مثالي خالي من التكتلات. يطبق الكريم على بشرة نظيفة ومغسولة جيداً وجافة. نقوم بوضع الكريم على المناطق المرغوب في تفتيحها، وتركه ليلة كاملة عليها. في صباح اليوم التالي نقوم بغسل المنطقة بالماء وغسول الجسم أو البشرة وتنشيفها جيداً. تكرر الوصفة يومياً لمدة 45 يوم لملاحظ الفرق المذهل. نصائح هامة لتجنب البقع الداكنة والتصبغات يراعى الابتعاد عن التعرض إلى أشعة الشمس الضارة بدون تطبيق واقي الشمس.

عدم ارتداء الملابس الضيقة التي تتسبب في حكة الجلد مما ينتج عنها المناطق الداكنة.

الحرص على المناطق الحساسة دائمة جافة وغير رطبة.

التخلص من الشعر الزائد في الجسم بالطرق المناسبة.

الابتعاد عن طرق إزالة الشعر بالحلاقة لأنها تتسبب في اسمرار الجلد مع الوقت. خطوات تحضير كريم النشا للتفتيحنصائح هامة لتجنب البقع الداكنة والتصبغات الوسوم

كريم النشا السحري لتفتيح البشرة هو ما تبحث عنه جميع الفتيات وخصوصاً العرائس المقبلات على الزواج، حتى تتمكن من تفتيح لون الجسم وإزالة التصبغات والبقع الداكنة الناتجة عن العرض المفرط للشمس أو آثار الحبوب، وتلجأ الكثير منهم إلى الكريمات الجاهزة ولكن جميعها يحتوي على المواد الكيماوية التي تسبب في هياج البشرة والتهابها، كما أنها غير مناسبة على الإطلاق للتطبيق على المناطق الحساسة، مما يجعلنا نقوم بتطبيق هذا الكريم لسحري حتى تستفاد منه جميع الفتيات في التحسين من شكل بشرتهم وجعلها بمظهر صحي وجذاب. طريقة عمل كريم النشا السحري لتفتيح البشرة طريقة عمل كريم النشا السحري لتفتيح البشرة المكونات 1 كوب من النشا.

عصير حبتين كبيرتين من الليمون الطازج.

1/4 كوب من ماء الورد.

1/4 كوب من الحليب البودرة.

1 كوب من زيت الزيتون البكر.

5 ملعقة كبيرة من الجلسرين. خطوات تحضير كريم النشا للتفتيح في وعاء مناسب نقوم بتقليب كل من عصير الليمون مع النشا وزيت الزيتون وماء الورد والحليب مع الجلسرين. نقوم بالتقليب جيداً حتى نحصل على قوام مثالي خالي من التكتلات. يطبق الكريم على بشرة نظيفة ومغسولة جيداً وجافة. نقوم بوضع الكريم على المناطق المرغوب في تفتيحها، وتركه ليلة كاملة عليها. في صباح اليوم التالي نقوم بغسل المنطقة بالماء وغسول الجسم أو البشرة وتنشيفها جيداً. تكرر الوصفة يومياً لمدة 45 يوم لملاحظ الفرق المذهل. نصائح هامة لتجنب البقع الداكنة والتصبغات يراعى الابتعاد عن التعرض إلى أشعة الشمس الضارة بدون تطبيق واقي الشمس.

عدم ارتداء الملابس الضيقة التي تتسبب في حكة الجلد مما ينتج عنها المناطق الداكنة.

الحرص على المناطق الحساسة دائمة جافة وغير رطبة.

التخلص من الشعر الزائد في الجسم بالطرق المناسبة.

الابتعاد عن طرق إزالة الشعر بالحلاقة لأنها تتسبب في اسمرار الجلد مع الوقت. خطوات تحضير كريم النشا للتفتيحنصائح هامة لتجنب البقع الداكنة والتصبغات

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