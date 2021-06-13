كريم الترمس السحري للتخلص من التجاعيد وتفتيح لون البشرة في المنزل من الاستخدام الأول

يعتبر كريم الترمس السحري من أهم وأفضل انواع الكريمات الطبيعية على الإطلاق، والتي يمكنها أن تمنح البشرة الإطلالة المميزة التي تسهم في منح المرأة الثقة الكبيرة في نفسها، والرضا التام عن بشرتها، يعتبر هذا النوع من الكريمات له عدد كبير للغاية من الفوائد والمميزات المذهلة، ومن بينها التخلص من البقع الداكنة وإزالة تصبغات البشرة التي تنتج من التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، كما أنها مثالي في منح البشرة الإشراقة والنضارة اللازمة لها. طريقة عمل كريم الترمس السحري للبشرة طريقة عمل كريم الترمس السحري للبشرة المكونات 2 ملعقة كبيرة من الترمس البلدي الناعم.

1/2 كوب من اللبن السائل.

1/4 كوب من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر. خطوات عمل كريم الترمس السحري في البيت نقوم أولاً بتقليب الترمس مع ماء الورد واللبن جيداً حتى تتجانس المكونات. نضيف الدقيق إلى المكونات مع التقليب جيداً والتأكد من تجانس المكونات وعدم وجود تكتلات بها. نقوم برفع الخليط على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب إلى أن يتماسك قوامه. نتركه جانباً ليهدأ تماماً وبعدها نضيف له زيت الزيتون ويقلب جيداً. نقوم بحفظ الكريم في وعاء معقم في الثلاجة واستخدامه على البشرة يومياً. صلاحية الكريم أسبوع واحد من التحضير، مع مراعاة الاحتفاظ به في الثلاجة بعد كل استخدام. فوائد الترمس للبشرة يعتبر الترمس من أهم المكونات الطبيعية لصحة البشرة، والتي عمل على القضاء على الجذور الحرة المسببة للخطوط التعبيرية.

الترمس غني جداً بمضادات الأكسدة التي تساهم في تجديد الخلايا وإشراقة البشرة.

يحتوي الترمس على نسبة عالية من الزيوت الطبيعية التي ترطب البشرة وتزيد من نعومتها.

يحمي البشرة من الجفاف لأنه غني بالأملاح المعدنية والفيتامينات.

يساعد على تقشير البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها. خطوات عمل كريم الترمس السحري في البيتفوائد الترمس للبشرة الوسوم

يعتبر كريم الترمس السحري من أهم وأفضل انواع الكريمات الطبيعية على الإطلاق، والتي يمكنها أن تمنح البشرة الإطلالة المميزة التي تسهم في منح المرأة الثقة الكبيرة في نفسها، والرضا التام عن بشرتها، يعتبر هذا النوع من الكريمات له عدد كبير للغاية من الفوائد والمميزات المذهلة، ومن بينها التخلص من البقع الداكنة وإزالة تصبغات البشرة التي تنتج من التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، كما أنها مثالي في منح البشرة الإشراقة والنضارة اللازمة لها. طريقة عمل كريم الترمس السحري للبشرة طريقة عمل كريم الترمس السحري للبشرة المكونات 2 ملعقة كبيرة من الترمس البلدي الناعم.

1/2 كوب من اللبن السائل.

1/4 كوب من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر. خطوات عمل كريم الترمس السحري في البيت نقوم أولاً بتقليب الترمس مع ماء الورد واللبن جيداً حتى تتجانس المكونات. نضيف الدقيق إلى المكونات مع التقليب جيداً والتأكد من تجانس المكونات وعدم وجود تكتلات بها. نقوم برفع الخليط على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب إلى أن يتماسك قوامه. نتركه جانباً ليهدأ تماماً وبعدها نضيف له زيت الزيتون ويقلب جيداً. نقوم بحفظ الكريم في وعاء معقم في الثلاجة واستخدامه على البشرة يومياً. صلاحية الكريم أسبوع واحد من التحضير، مع مراعاة الاحتفاظ به في الثلاجة بعد كل استخدام. فوائد الترمس للبشرة يعتبر الترمس من أهم المكونات الطبيعية لصحة البشرة، والتي عمل على القضاء على الجذور الحرة المسببة للخطوط التعبيرية.

الترمس غني جداً بمضادات الأكسدة التي تساهم في تجديد الخلايا وإشراقة البشرة.

يحتوي الترمس على نسبة عالية من الزيوت الطبيعية التي ترطب البشرة وتزيد من نعومتها.

يحمي البشرة من الجفاف لأنه غني بالأملاح المعدنية والفيتامينات.

يساعد على تقشير البشرة وتفتيحها وتوحيد لونها. خطوات عمل كريم الترمس السحري في البيتفوائد الترمس للبشرة

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