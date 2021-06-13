خطوات طريقة تحضير الكبة السوري اللذيذة في البيت وهى من المقبلات الشهية

الكبه السوري من أشهر الوجبات في دولة سوريا وتتواجد كوجبة رئيسية على اي سفره، وانتقلت من سوريا الى جميع انحاء العالم بسبب طعمها اللذيذ وقوامها الطري كما أنها تحمل قيمة غذائية عالية جدًا، ولذا فجميع السيدات يبحثنا بصورة دائمة عن افضل طريقة تمكنهم من إعداد الكبة السوري في المنزل بصورة ناجحة.

الكبه السوري

محور حديثنا في مقال اليوم نتيجة للبحث المتزايد عنها من قبل جميع عشاقها فهم يرغبون في إعداده بأنفسهم في المنزل وبصورة آمنة وخاصه في ظل انتشار الوباء المستجد الذي دفع البعض إلى اعداد ما يشتهونه في المنزل بعيدًا عن طلب الوجبات السريعة.

1 كيلو من البرغل الناعم.

1 كيلو من اللحم المفروم ناعم.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومه ناعم.

½ ملعقة من ملح الطعام الناعم.

½ ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

½ نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

½ نصف ملعقة من الكمون المطحون.

عليك أولا القيام بنقع البرغل لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

قومي بإحضار إناء عميق وضعي مقدار اللحم المفروم قومي قومي بوضع البهارات سابقة الذكر وقلبيها جيدًا معًا.

بعد مرور 25 دقيقة قومي بشل البرغل وتصفيته من الماء جيدًا ثم ضعي علية مقدار من الملح الناعم.

قومي بإحضار الكبه الخاصة بك أو الخلاط الكهربائي و خليطي البرغل جيدًا.

في طاسة على النار قومي بوضع القليل من الزيت ثم ضعى فيه مقدار البصل وشوحيها جيدًا حتى تصبح ذو لون ذهبي.

قومي بإضافة اللحم على البصل ذو اللون الذهبي وانتظري حتى تنضج اللحم.

قومي بفرد البرغل ثم ضعي فيه حشوة اللحم وشكليه على هيئة كور صغيرة.

ضعي إناء عميق على النار وضعي فيه كمية مناسبة من الزيت وابدأي في تسوية وتحمير كرات البرغل.

مكونات الكبة السوريطريقة تحضير الكبه السوري