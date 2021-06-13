طريقة عمل صوابع زينب في البيت زي برا بأسهل الخطوات وأقل التكاليف ونفس الطعم

صوابع زينب تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي انتقلت من بلاد الشام إلى جميع دول الوطن العربي، والتي يعشقها الجميع من الكبار والصغار بسبب طعمها اللذيذ والشهي، ولكن تحرص الأمهات على تحضير الحلويات لأولادها بكل حب في البيت، وتسعى دائماً للحصول على نفس النتيجة الجاهزة، ولذلك نقدم لكم اليوم الوصفة بالخطوات، والتي تتميز بسهولتها وسرعة تحضيرها وأيضاً عدم تكلفتها الكبيرة. مكونات عمل صوابع زينب كوب ونصف كوب من الدقيق.

نصف كوب سميد.

ربع كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف كوب ماء دافئ.

رشة صغيرة من الملح.

زيت غزير. مكونات عمل صوابع زينب للشربات: 3 كوب من السكر.

كوب وربع من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رشة فانيليا. طريقة عمل صوابع زينب بالخطوات أولاً نقوم بتجهيز الشربات من خلال وضع كلاً من الماء والسكر في وعاء على النار.

نتركهم على النار بدون تقليب حتى يغلي الخليط، ونقوم بإضافة الليمون، ونتركه 10 دقائق يغلي.

بعد ذلك نرفعه من على النار ونضيف الفانيليا، ونتركه يبرد.

بعد ذلك نقوم بتجهيز صوابع زينب من خلال تذويب الخميرة في ماء، ونتركها حتى تتفاعل

بعد ذلك نقوم بخلط كلاً من الدقيق والسميد والملح والسكر في وعاء.

ثم نضيف السمنة، ونعجن المكونات باليدين للحصول على قوام الرملي.

نقوم بإضافة الخميرة ونعجن حتى تتجانس المكونات سوياً.

نضيف الكمية المتبقية من الماء ونستمر في العجن.

نترك العجينة جانباً لكي ترتاح لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بتشكيلها على شكل صوابع، ونصنع الثقوب عليها بالمصفاة أو المبشرة.

ثم نقلي هذه الصوابع في الزيت الغزير الساخن من قبل على النار حتى نحصل على اللون الذهبي.

ثم نرفعها من الزيت ونضعها في الشربات. طريقة عمل صوابع زينب بالخطوات الوسوم

صوابع زينب تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية التي انتقلت من بلاد الشام إلى جميع دول الوطن العربي، والتي يعشقها الجميع من الكبار والصغار بسبب طعمها اللذيذ والشهي، ولكن تحرص الأمهات على تحضير الحلويات لأولادها بكل حب في البيت، وتسعى دائماً للحصول على نفس النتيجة الجاهزة، ولذلك نقدم لكم اليوم الوصفة بالخطوات، والتي تتميز بسهولتها وسرعة تحضيرها وأيضاً عدم تكلفتها الكبيرة. مكونات عمل صوابع زينب كوب ونصف كوب من الدقيق.

نصف كوب سميد.

ربع كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

نصف كوب ماء دافئ.

رشة صغيرة من الملح.

زيت غزير. مكونات عمل صوابع زينب للشربات: 3 كوب من السكر.

كوب وربع من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

رشة فانيليا. طريقة عمل صوابع زينب بالخطوات أولاً نقوم بتجهيز الشربات من خلال وضع كلاً من الماء والسكر في وعاء على النار.

نتركهم على النار بدون تقليب حتى يغلي الخليط، ونقوم بإضافة الليمون، ونتركه 10 دقائق يغلي.

بعد ذلك نرفعه من على النار ونضيف الفانيليا، ونتركه يبرد.

بعد ذلك نقوم بتجهيز صوابع زينب من خلال تذويب الخميرة في ماء، ونتركها حتى تتفاعل

بعد ذلك نقوم بخلط كلاً من الدقيق والسميد والملح والسكر في وعاء.

ثم نضيف السمنة، ونعجن المكونات باليدين للحصول على قوام الرملي.

نقوم بإضافة الخميرة ونعجن حتى تتجانس المكونات سوياً.

نضيف الكمية المتبقية من الماء ونستمر في العجن.

نترك العجينة جانباً لكي ترتاح لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بتشكيلها على شكل صوابع، ونصنع الثقوب عليها بالمصفاة أو المبشرة.

ثم نقلي هذه الصوابع في الزيت الغزير الساخن من قبل على النار حتى نحصل على اللون الذهبي.

ثم نرفعها من الزيت ونضعها في الشربات. طريقة عمل صوابع زينب بالخطوات

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