طريقة عمل مجلجل اللحم الضاني على الطريقة السعودية بخطوات صحيحة وسهلة

مجلجل اللحم الضاني السعودي، تتعد وتختلف وصفات الأكلات في عيد الأضحى المبارك ومن أهم هذه الوصفات مجلجل اللحم. الذي بتم طهيه باللحم أو بالدجاج حيث يتميز بمذاق جميل ورائحة ذكية وهي وجبة سهلة وبسيطة لا تستغرق وقت في نضجها وإعدادها، ويعد مجلجل اللحم الضاني من الأكلات التي تحتوي علي نسبة بروتين عالية بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية ويمكن تقديمها للأسرة كوجبة أساسية للغداء وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل مقلقل اللحم السعودي.

مجلجل اللحم الضاني السعودي

يمكنك سيدتي تقديم وصفة المجلجل السعودي في عيد الأضحى المبارك بطريقة رائعة وممتازة، ويتم تحضيرها من خلال اللحم الضاني أو لحم الغنم أو الكبدة وإليكِ سيدتي طريقة عملهما عبر ” ثقفني” .

500 جرام من اللحم الضاني المقطع مكعبات.

حبة بصل متوسطة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

1 حبة فلفل رومي أخضر، وأحمر، أصفر.

حبة متوسطة من الطماطم المفرومة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة من الكمون، الملح

في وعاء كبير نرفعه على نار متوسطة ونضع فيه قطع اللحم ثم نضيف له الثوم المفروم والبصل وتركه لمدة 20 دقيقة. عند نضوج اللحم وتغير لونه للون البني يتم رفع الاناء وتركه جانباً في إناء آخر نقوم بوضع السمن ونرفعها على نار متوسطة، ضعي البصل وقلبي حتي يذبل ثم قومي بإضافة الملح والفلفل الأسود والكمون مع التقليب حتي تتجانس المكونات. بعد ذلك ضيفي اللحم الناضج لخليط البصل مع التقليب، ثم إضافة حبات الفلفل والطماطم مع التقليب ثم إضافة ½ كوب من المرق وتركه لمدة 15 دقيقة حتي يتشرب اللحم المرق. يتم وضع مجلجل اللحم في طبق التقديم ويقدم مع الأرز البسمتي والخضروات وبعض السلطات الخضراء أو سلطة الزبادي اللذيذة.

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