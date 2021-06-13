بدون مجهود بدون قلى عملت البطاطس المقرمشة من غير ولا نقطة زيت بالمعلقة السحرية

عملت البطاطس المقرمشة من غير ولا نقطة زيت، البطاطس من أكثر المسليات التي يحبها الجميع

عند تناولها مع الكاتشب أو بجانب الطعام

ولذا عند تحضيرها لا يفضل قليها بالزيت لان الزيت يسبب تراكم الدهون الضارة في الجسم

ولذا يمكن عمل البطاطس بدون زيت بطريقة سهلة.

حبة كبيرة من البطاطس.

3 كوب كبير ماء مغلي.

2ملعقة صغيرة زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة زعتر.

نصف ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

1/2 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة كبيرة ملح طعام.

بدون قلى عملت البطاطس المقرمشة من غير ولا نقطة زيت مكونات عمل البطاطس بدون زيتطريقة التحضير

تقطيع البطاطس إلى قطع طويلة في حجم إصبع اليد ووضعها في الماء المغلي لمدة 2-4 دقائق.

تصفيتها من الماء وتركها حتى تبرد لمدة 30-40 دقيقة حتى يتم ينتهي كل الماء الزائد فيها.

وضع باقي المكونات في وعاء عميق وإضافة البطاطس إليها والتقليب حتى تتشرب البطاطس من التوابل.

في صينية الفرن نضع البطاطس بجانب بعضها ووضعها على النار لمدة 20-30 دقيقة

وكما ويجب أن تكون صينية ذات نوع لا يلتصق بها البطاطس أو غيرها.

البطاطس المشوية والمحشوة

مكونات البطاطس المشوية والمحشوة

3 ملعقة صغيرة زبدة.

4 ملعقة صغيرة جبن الكاسات وجبن كريمي.

ربع ملعقة كبيرة ملح طعام.

رشه فلفل أسود.

3 ملعقة صغيرة بقدونس.

ربع ملعقة كبيرة بابريكا.

2 ملعقة صغيرة جبن بارميزان.

مكونات الحشوةطريقة التحضير

تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتركه حتى يسخن.

مسح البطاطس بزيت الزيتون ووضعها في الصينية وتغطيتها بورق ألومنيوم