وصفات الكيراتين المغربي للشعر في البيت واحصلي على شعر مفرود وناعم كالحرير

الشعر باختلاف أنواعه هو تاج المرأة ورمز الأنوثة والجمال، ولذلك يجب العناية به وتوفير الاهتمام اللازم للحفاظ على صحته، وترغب الكثير من الفتيات الحصول على شعر ناعم كالحرير ولكن بطرق صحية وآمنة على الشعر لا تسبب التلف أو الضرر له، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفات الكيراتين المغربي للشعر، والتي تتميز باعتمادها على المكونات الطبيعية التي تقدم التغذية المثالية للشعر وتحافظ عليه مع الحصول على النتيجة المطلوبة، يكفي الالتزام بتطبيق هذه الوصفات والاستمرار عليها للحصول على النتيجة المرغوب بها. وصفة كيراتين مغربي لفرد الشعر وصفة كيراتين مغربي لفرد الشعر مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل النحل. طريقة تطبيق الوصفة: يجب أن نقوم بخلط كلاً من العسل والمايونيز والزبادي مع بعضهما البعض بشكل جيد.

بعد الحصول على خليط متجانس وناعم نقوم بتوزيعه على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم نقوم بغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو بالطريقة المعتادة.

ويجب تكرار هذه الوصفة مرة على الأقل كل أسبوع لمدة شهر لملاحظة أسرع نتيجة. كيراتين مغربي لتنعيم الشعر كيراتين مغربي لتنعيم الشعر مكونات الوصفة: صفار عدد 1 بيضة.

ربع كوب من المايونيز. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط كلاً من المايونيز وصفار البيضة مع بعضهما بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

ونلف الشعر بعد ذلك بفوطة مبللة بماء سخن.

نترك الشعر مغطى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد مرور الوقت يجب أن نقوم بغسل الشعر بالطريقة العادية بالماء الفاتر والشامبو.

يمكن استخدام البلسم للتخلص من رائحة البيض.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لأسرع النتائج. الوسوم

الشعر باختلاف أنواعه هو تاج المرأة ورمز الأنوثة والجمال، ولذلك يجب العناية به وتوفير الاهتمام اللازم للحفاظ على صحته، وترغب الكثير من الفتيات الحصول على شعر ناعم كالحرير ولكن بطرق صحية وآمنة على الشعر لا تسبب التلف أو الضرر له، ولذلك نقدم لكم اليوم وصفات الكيراتين المغربي للشعر، والتي تتميز باعتمادها على المكونات الطبيعية التي تقدم التغذية المثالية للشعر وتحافظ عليه مع الحصول على النتيجة المطلوبة، يكفي الالتزام بتطبيق هذه الوصفات والاستمرار عليها للحصول على النتيجة المرغوب بها. وصفة كيراتين مغربي لفرد الشعر وصفة كيراتين مغربي لفرد الشعر مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل النحل. طريقة تطبيق الوصفة: يجب أن نقوم بخلط كلاً من العسل والمايونيز والزبادي مع بعضهما البعض بشكل جيد.

بعد الحصول على خليط متجانس وناعم نقوم بتوزيعه على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم نقوم بغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو بالطريقة المعتادة.

ويجب تكرار هذه الوصفة مرة على الأقل كل أسبوع لمدة شهر لملاحظة أسرع نتيجة. كيراتين مغربي لتنعيم الشعر كيراتين مغربي لتنعيم الشعر مكونات الوصفة: صفار عدد 1 بيضة.

ربع كوب من المايونيز. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بخلط كلاً من المايونيز وصفار البيضة مع بعضهما بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

ونلف الشعر بعد ذلك بفوطة مبللة بماء سخن.

نترك الشعر مغطى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد مرور الوقت يجب أن نقوم بغسل الشعر بالطريقة العادية بالماء الفاتر والشامبو.

يمكن استخدام البلسم للتخلص من رائحة البيض.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لأسرع النتائج.

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