خلطة لبان الذكر لشد الوجه والوقاية من علامات التقدم بالسن وطريقة تطبيقه على البشرة

خلطة لبان الذكر لشد الوجه تعتبر من الوصفات الطبيعية المستخدمة منذ وقت طويل للغاية، وخصوصاً في العالم العربي، ويمتلك عدد كبير من الخصائص الطبيعية من بينها تفتيح لون البشرة والترطيب والتعطير، ويساعد في شد البشرة والتقليل من المسام الواسعة التي تتسبب في إفراز الحبوب والبثور والرؤوس السوداء، ويعمل ذلك المكون المذهل على التحفيز من أداء الغدة الدرقية والمساهمة في حرق الدهون والتقليل من الوزن الزائد، وذلك لأنه غني بالكولاجين الطبيعي الذي يوفر للبشرة الغذاء المميز الذي تحتاج له.

خلطة لبان الذكر لشد الوجه

تعد هذه الوصفة من أبرز وأهم الوصفات الطبيعية لصحة البشرة، نظراً لأنها تساعد في التخلص من الترهلات والتجاعيد وتعمل على شد البشرة وترطيبها بطريقة فعالة ومثالية، وتتكون تلك الوصفة من عدد بسيط للغاية من المكونات التي تتمثل فيما يلي:

1/4 كوب من زيت الأفوكادو.

1/4 كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

10 حبات من لبان الذكر.

10 نقاط من زيت المر.

5 نقاط من زيت خشب الصندل.

نقوم بإذابة زيت جوز الهند في وعاء زجاجي في الميكرويف أو في حمام مائي ساخن للغاية. وبعدها نقوم بتقليب جميع المكونات معه إلى أن تتجانس تماماً. نقوم بتطبيق المزيج على البشرة باستخدام قطعة قطنية. ويترك عليها طوال الليل وتغسل البشرة في الصباح التالي.

يقوم لبان الذكر بتعبئة الخطوط التعبيرية وشد البشرة.

يعمل على ترطيب البشرة والتعزيز من مرونتها.

يكسب البشرة صفاء ونضارة بالغة.

يعمل على علاج الخطوط والتشققات نظراً لأنه يجدد الخلايا بسرعة وأمان.

يساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة.

يعمل على علاج التجاعيد والخطوط والهالات الموجودة أسفل العينين.

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