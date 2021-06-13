روتين العناية اليومية ببشرتك وأهم النصائح لتتجنبي ظهور الحبوب وتحصلي على بشرة صافية

تعتبر العناية اليومية بالبشرة من أهم الأشياء التي يجب على جميع الفتيات الالتزام بها، وذلك بالطريقة التي تناسب نوع البشرة، حيث تختلف العناية من بشرة إلى أخرى، ولذلك يجب على كل فتاة التعرف على نوع بشرتها ومعرفة الروتين الملائم لها لتجنب المشاكل المختلفة مثل الحبوب وغيرها، وهذا ما سنقدمه لكم اليوم وسوف نعرفكم على بعض النصائح المهمة التي يجب أن تلتزمون بها للحصول على بشرة صافية ونضرة.روتين العناية اليومية بالبشرة
للحصول على بشرة صافية ومشرقة طوال الوقت يجب الحفاظ عليها والعناية بها طوال الوقت، ولذلك نقدم لكم روتين يومي للعناية بها بسهولة، مع العلم أنه يجب اختيار المنتجات المناسبة لنوع البشرة، والروتين كالآتي:
- أولاً يجب إزالة المكياج من البشرة قبل النوم لكي لا يتسبب في انسداد المسام.
- وبعد ذلك يجب غسل البشرة بالماء والغسول المناسب لها لإزالة بقايا المكياج والأتربة.
- بعد ذلك يمكن تطبيق ماسك ليلي لتغذية البشرة ولمنحها الفيتامينات التي تحتاجها.
- وبعد ذلك نستخدم التوتر لغلق المسام.
- يمكن استخدام سيروم فيتامين سي لتغذية البشرة.
- وترطيب الوجه بالكريم المناسب للحفاظ على رطوبتها.
يوجد العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها للحفاظ على بشرة صحية، وأهم هذه النصائح:
- استخدام أقمشة ستان لغطاء المخدات، وتغييرها كل أسبوع.
- لا يجب إهمال تطبيق ماسك كل أسبوع على البشرة لتغذيتها.
- تقشير البشرة أسبوعياً للتخلص من الجلد الميت.
- تنظيف فرش المكياج باستمرار لكي لا تسبب الضرر للوجه.
- يجب تطهير الموبايل قبل استخدامه على الوجه لكي لا ينقل البكتريا لها.
- يحذر تماماً من النوم بالمكياج لأنه يتسبب في ظهور الحبوب.
- استخدام الغسول المناسب لها والذي يخلو من الكيماويات.
- الحرص على تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.
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تعتبر العناية اليومية بالبشرة من أهم الأشياء التي يجب على جميع الفتيات الالتزام بها، وذلك بالطريقة التي تناسب نوع البشرة، حيث تختلف العناية من بشرة إلى أخرى، ولذلك يجب على كل فتاة التعرف على نوع بشرتها ومعرفة الروتين الملائم لها لتجنب المشاكل المختلفة مثل الحبوب وغيرها، وهذا ما سنقدمه لكم اليوم وسوف نعرفكم على بعض النصائح المهمة التي يجب أن تلتزمون بها للحصول على بشرة صافية ونضرة.روتين العناية اليومية بالبشرة
للحصول على بشرة صافية ومشرقة طوال الوقت يجب الحفاظ عليها والعناية بها طوال الوقت، ولذلك نقدم لكم روتين يومي للعناية بها بسهولة، مع العلم أنه يجب اختيار المنتجات المناسبة لنوع البشرة، والروتين كالآتي:
- أولاً يجب إزالة المكياج من البشرة قبل النوم لكي لا يتسبب في انسداد المسام.
- وبعد ذلك يجب غسل البشرة بالماء والغسول المناسب لها لإزالة بقايا المكياج والأتربة.
- بعد ذلك يمكن تطبيق ماسك ليلي لتغذية البشرة ولمنحها الفيتامينات التي تحتاجها.
- وبعد ذلك نستخدم التوتر لغلق المسام.
- يمكن استخدام سيروم فيتامين سي لتغذية البشرة.
- وترطيب الوجه بالكريم المناسب للحفاظ على رطوبتها.
يوجد العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها للحفاظ على بشرة صحية، وأهم هذه النصائح:
- استخدام أقمشة ستان لغطاء المخدات، وتغييرها كل أسبوع.
- لا يجب إهمال تطبيق ماسك كل أسبوع على البشرة لتغذيتها.
- تقشير البشرة أسبوعياً للتخلص من الجلد الميت.
- تنظيف فرش المكياج باستمرار لكي لا تسبب الضرر للوجه.
- يجب تطهير الموبايل قبل استخدامه على الوجه لكي لا ينقل البكتريا لها.
- يحذر تماماً من النوم بالمكياج لأنه يتسبب في ظهور الحبوب.
- استخدام الغسول المناسب لها والذي يخلو من الكيماويات.
- الحرص على تناول كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.
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