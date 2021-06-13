طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية المقرمشة من بره وطرية من جوه

أصابع الجبنة المقلية من الأكلات أو المقبلات التى تؤكل بجانب الأطعمة المختلفة، و والتى تتميز بالطعم اللذيذ والمقرمش والذى يفضله الكثيرين وعليه طلب كثير فى المطاعم، والكثير من السيدات يبحثون عن طريقة سهلة لعملها فى المنزل لافراد اسرتها بجانب الأكلات، لكى تتمتع بسفرة جميلة لكى تشجع أطفالها على الاكل بهذه المقبلات اللذيذة، وشكلها الشهي والمغذي الذى يمد الجسم بالعناصر الغذائية المتنوعة وتقدم بجانب الكاتشب للأطفال، وهى تتكون من مكونات سهلة جدا وبسيطة ومن السهل على كل ربة منزل عملها بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم مكونات وطريقة تحضير أصابع الجبنة المقلية.

مكونات أصابع الجبنة المقلية

تتكون أصابع الجبنة المقلية من مكونات سهلة جدا وبسيطة ومن السهل على كل ربة منزل عملها بكل سهولة وهى كمايلي:

٢٥٠ جرام من الجبنة المودزريلا أو الشيدر.

٣/٤ كوب من الدقيق.

١١/٢ كوب من البقسماط.

١/٢ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

2 ملعقة صغيرة من الماء.

١/٢ ملعقة صغيرة من الزعتر.

2 حبة من بياض البيض.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية سهلة جدا وسريعة لا تأخذ منكى وقت كبير فى تحضيرها وهى كالتالي: