قطع موضة مش بتبطل ابدا .. اعرفيها معانا

في بعض القطع الكلاسيكية اللي مش بتبطل ابدا ، مهما اتغيرت الموضة كل سنة القطع دي هتفضل مستمرة وموضة في اي وقت ممكن تلبسيها ، والميزة انها هتوفرلك في ميزانيتك لانك مش هتبقي مضطرة تصرفي فلوس كتير عشان تظهري بلوك انيق كل موسم او كل سنة مع تغيير الموضة ، لو عندك القطع دي في دولابك هتقلل من حاجتك انك تشتري حاجات جديدة كل شهر مثلا ، تعالوا نشوف مع مجموعة قطع موضة مش بتبطل ابدا واللي لازم تكون موجودة في دولابك.

قطع موضة مش بتبطل:

1- الاكمام ال Statement:

الاكمام ال Statement او الكبيرة لانها بتكون كبيرة فهي هتلفت الانتباه للذراعين وهتخلي اي جزء تاني يبان اصغر ، بمجرد ما الاكمام تبقى اكبر شوية ، هتخلي منطقة الخصر اصغر بشكل تلقائي ، وبتخلي شكل الجسم كله عموما حلو.

2- الاكسسوارات:

الاكسسوارات بكل اشكالها وانواعها من الحاجات الاساسية اللي بتكمل اي لوك ، سواء اكسسوارات الشعر, الحلقان, الاساور, السلاسل.

3- البليزر:

البليزر تعتبر من القطع الرائعة جدا اللي بتدي لوك انيق ، لو عندك اي حاجة في الدولاب ومحتاجة تلبسي فوقيها جاكيت ومحتارة او مش متأكدة تلبسي ايه ، البليزر الاسود يعتبر قطعة مثالية جدا عشان تكملي بيها اللوك ، وكمان البليزر الابيض ، اللون الابيض والاسود ممكن يتلبسوا على اي لون وفي اي وقت.

4- الصنادل:

الصنادل كمان من الحاجات اللي تقدري تعتمدي عليها طول الصيف ، ممكن تلبسي صندل فلات على فستان صيفي خفيف او مع فستان قصير او ماكسي ، ميزتها انها بتسمح للرجل انها تتنفس في الصيف مع حرارة الجو وفي نفس الوقت مش بتبطل ابدا.

والصنادل مثالية جدا للمناسبات النهارية وممكن تلبسيها مع كل حاجة زي الفستان, الجيبة, السراويل.

وممكن تكوني محتاجة مع الصندل الفلات ، واحد كمان بكعب صغير ، وبننصحك تعتمدي على الكعب العريض لانه مريح اكتر في اللبس.

فساتين ماكسي للمحجبات موضة الصيف

قطع موضة مش بتبطلموضة 2021موضة الصيفموضة الملابس للصيف