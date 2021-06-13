أسباب غير متوقعة لظهور حب الشباب

حب الشباب هو أحد أبرز الأمراض الجلدية الشائعة لدى الشباب والبنات منذ مرحلة المراهقة وحتى البلوغ، ويظهر حب الشباب على الوجه أو الجسم وقد يستمر إلى مابعد فترة الشباب لأسباب معينة، وبالحديث عن الأسباب فإن هنالك أسباب معروفة وأسباب غير متوقعة، وعن الأسباب بشكل عام تطلعنا عليها أخصائية الجلد والتجميل الدكتورة رشا الدباح، وهي في التالي:

أسباب حب الشباب

الاضطرابات الهرمونية ولها دور رئيسي ونلاحظ أن فترات المراهقة وهي فترة التغير في الهرمونات أول ما يظهر بها حب الشباب.

النظام الغذائي المليء بالدهون والسكريات مثل الأطعمة السريعة والجاهزة يسبب ظهور في حب الشباب.

إفراط الفتيات في استخدام مواد التجميل أو النوم دون إزالتها يسبب ظهور حب الشباب.

الاستخدام المفرط أو الخاطئ لأدوات الحلاقة التي يستخدمها الشباب وعدم تعقيمها.

قلة العناية بنظافة الوجه أو استخدام مستحضرات غير طبية لتنظيف الوجه.

بعض الأدوية تسبب ظهور حب الشباب مثل أدوية الكورتيزون.

الوراثة تلعب دورًا رئيسيًا في الإصابة بحب الشباب.

التعرق المفرط بسبب حرارة الطقس و التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة دون وضع واقي الشمس يفاقم الإصابة بحب الشباب.

أسباب غير متوقعة لحب الشباب

تقول الدكتورة الدباح أن هنالك أمور خاطئة يفعلها الشباب و البنات وقد لا يدركون تأثيرها على البشرة تسبب حب الشباب وهي:

الإفراط في تنظيف الوجه بالمستحضرات الطبية.

طريقة وضع العطر على الجسم يمكن أن تسبب حب الشباب سواء على الوجه أو الجسم.

ارتداء ملابس غير قطنية لفترات طويلة يساهم في الاحتاك و الحرارة على الجسم ويسبب حب الشباب.

أقمشة المخدات ومفارش السرير يمكن أن تسبب حب الشباب ويجب اختيار أنواع قطنية.

الحديث المطول في الهاتف المحمول ووضعه على الخد باستمرار من مسببات حب الشباب.

تكرار لمس الوجه أو النوم على باطن اليد يفاقم ظهور حب الشباب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.