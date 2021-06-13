ماهي فوائد الخس والبقدونس للصحة، تكمن في أن كل منهما من الخضروات الورقية المليئة بالماء ومضادات الأكسدة والكلوروفيل الذي يمنحها اللون الأخضر وعدد من العناصر الغذائية والكيميائية التي تحقق فوائد لمختلف أجهزة الجسم، ومعظم المواقع الطبية المعتمدة تحدثت عن فوائد كل من الخس والبقدونس للصحة، جمعنا لكم أهم الفوائد في التالي.

فوائد الخس والبقدونس للصحة

يحتوي كل من الخس والبقدونس على عناصر غذائية رئيسية تعزز مناعة الجسم.

من فوائد الخس والبقدونس للصحة إدرار البول ومنع احتباس السوائل في الجسم.

الخس والبقدونس يحتويان على مضادات أكسدة تقي الجسم من الأمراض السرطانية.

الألياف في الخس والبقدونس لها عدة فوائد منها تحسين عملية الهضم والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي، وعلاج مشاكل الإخراج، وكذلك المساعدة على حرق الدهون ومنع تراكمها في الجسم مما يفيد مرضى الكوليسترول المرتفع.

تناول الخس والبقدونس يساعد في إزالة السموم من الدم والكلى والكبد.

فيتامين سي في البقدونس يقي من الأمراض الموسمية ويقي من حب الشباب ويفيد البشرة والجلد ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة.

الخضروات الورقية الخضراء عادة ما تكون غنية بالمعادن ومنها الحديد والزنك لذلك فهي تقوي الدم وتمنع فقره، وتقوي العظام والعضلات.

مضادات الأكسدة في الخس والبقدونس تساعد على محاربة الأمراض الالتهابية.

من فوائد تناول الخس والبقدونس بانتظام المساعدة في السيطرة على مستوى السكر في الدم.

الخس والبقدونس من أكثر الأطعمة التي ينصح مختصو التغذية بتناولها لخسارة الوزن كونها تساعد على الشبع وقليلة السعرات الحرارية ومليئة بالماء.

إدخال الخس والبقدونس إلى النظام الغذائي مهم لصحة الجهاز العصبي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.