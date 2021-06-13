طريقة عمل صيادية سمك فيليه بالأرز بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز وصحي وشهي جداً

صيادية سمك فيليه بالأرز ، من ألذ وأشهى الوجبات والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ولا تخلو من مائدة، ولا سيما في المناسبات والعزائم، كما يعد السمك غني بالبروتين وأوميجا 3، لذلك فإنه يساعد على التركيز، وتتميز صيادية سمك فيليه بالأرز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة هامة لصحة الإنسان، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ والرائع والشهي الذي لا مثيل له، وكذلك طريقة تحضيرها سهلة جداً أيضاً، وتتعدد أنواع السمك فمنه المقلي والمشوي، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير صيادية سمك فيليه بالأرز لكي تحضرها لأفراد أسرتها لما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة السمك المشوي وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات صيادية سمك فيليه بالأرز وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات صيادية سمك فيليه بالأرز

تتكون صيادية سمك فيليه بالأرز من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو سمك فيليه.

ملعقة كبيرة من بهارات مشكلة.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ثلث كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة ونصف من الكزبرة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

3 حبات بصل مقطع حلقات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب من الدقيق.

مقادير عمل الأرز

3 أكواب أرز بسمتي.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من معجون طماطم.

ملعقة كبيرة من الكمون.

4 أكواب ونصف ماء ساخن.

ملعقة كبيرة من الكزبرة البودر.

ملعقة كبيرة من بهارات مشكلة.

6 حبات ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الهيل.

رشة ملح.

حبة طماطم مهروسة.

حبة فلفل أحمر حار مقطع نصفين.

2 حبات لومي (ليمون مجفف).

ورق غار.

ملعقة صغيرة من الملح.

للتزيين

لوز مقلي.

بقدونس مفروم ناعم.

شرائح ليمون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صيادية سمك فيليه بالأرز بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت النباتي، ثم نقلي فيه البصل ونقلبه باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي، ثم نرفعه من على الزيت على منايل مطبخ.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق والبهارات المشكلة والكزبرة والكمون والكركم والفلفل الأسود والملح، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف إلى الدقيق السمك ونخلطه جيداً بالدقيق، ثم نقوم بقلي السمك في زيت البصل ونقلبه من الجهتين، وعندما ينضج نرفعه من على النار.

بعد ذلك نحضر الأرز، نضع حلة على النار ونضيف إليها الزيت النباتي والثوم المهروس ونقلبه باستمرار حتى يذبل.

بعد ذلك نضيف الطماطم المهروس ونقلب باستمرار قليلاً، ثم نضيف الفلفل الأحمر الحار ومعجون الطماطم ونقلب باستمرار قليلاً.

ثم نضيف الكمون والكزبرة والبهارات المشكلة والفلفل الأسود والهيل والقرفة ونخلطهم جيداً، ثم نقلب باستمرار حتى تستوي الصلصة.

ثم نضيف ثلث كمية البصل المقلي ونقلب باستمرار قليلا.

بعد ذلك نضيف الأرز ونقلب باستمرار لبعض الوقت، ثم نضيف اللومي وورق الغار والماء الساخن والملح ونقلبهم، ثم نترك الأرز حتى يغلي الماء ويبدأ يجف.

ثم نضع السمك المقلي فوق الأرز ونغطي الحلة ونتركها على نار هادئة حتى يستوي الأرز.

بعد استواء الأرز نرفع الحلة من على النار، ثم نوزع الأرز في طبق التقديم ونضع فوقه السمك، ثم نزينه بالبصل المقلي المتبقي واللوز المقلي والبقدونس المفروم ناعم وشرائح الليمون.

ثم نقدم صيادية سمك فيليه بالأرز.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل سلطة الطحينة

المقادير

نصف كوب طحينة.

نصف كوب ماء دافئ.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة ناعم.

نحضر وعاء ونضيف إليه الطحينة والماء ونقلبهم جيداً. ثم نضيف عصير الليمون والخل والملح والكمون المطحون والثوم المفروم ناعم والزيت والكزبرة المفرومة ناعم، ثم نقلبهم جيداً، وبذلك تكون سلطة الطحينة جاهزة. نقدم سلطة الطحينة في طبق التقديم مع صيادية سمك فيليه بالأرز. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير