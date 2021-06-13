طريقة عمل فاهيتا الدجاج الصحية بكل سهولة وأقل التكاليف في 10 دقائق فقط

فاهيتا الدجاج تعد من أشهر الأطباق المكسيكية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم بعد ذلك، والتي تتميز بالمذاق الشهي والمميز، وتعد أيضاً من أشهر الوجبات الصحية التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، ويمكن تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي لخسارة الوزن، وتعتبر من الوصفات السهلة والسريعة التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود كبير، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات في البيت. مكونات عمل فاهيتا الدجاج ثلاثة صدور من الدجاج.

بصلة ذات حجم متوسط.

حبة من الفلفل الأخضر.

حبة من الفلفل الأصفر.

حبة من الفلفل الأحمر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من البابريكا.

فصين من الثوم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة من الكمون.

ملح حسب الحاجة.

زيت الزيتون. طريقة تحضير فاهيتا الدجاج بالخطوات أولاً نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح رفيعة.

ونغسل الفلفل الألوان جيداً ثم نقطعه إلى شرائح رفيعة أيضاً.

في بولة نخلط كلاً من زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل والكمون والشطة والبابريكا.

نقلب التوابل مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس تماماً.

نقوم بغسل الصدور جيداً بالملح والخل والليمون للتخلص من الرائحة.

وبعد ذلك نقطع الدجاج إلى مكعبات أو شرائح حسب الرغبة.

ونقوم بوضع الدجاج في التتبيلة ونقلبها بشكل جيد لكي تغطي الدجاج كله بالكامل.

ونترك الدجاج في الثلاجة لكي تتشرب الطعم.

في طاسة على النار نقوم وضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثم نشوح كلاً من البصل والفلفل.

وفي نفس الطاسة نقوم بتشويح الدجاج، ونضيف له الخضار، ونقلب.

ثم نترك الطاسة على النار ونغطيها على نار هادئة حتى تستوي الدجاج تماماً.

تقدم في الخبز أو مع أرز بسمتي. مكونات عمل فاهيتا الدجاجطريقة تحضير فاهيتا الدجاج بالخطوات الوسوم

فاهيتا الدجاج تعد من أشهر الأطباق المكسيكية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم بعد ذلك، والتي تتميز بالمذاق الشهي والمميز، وتعد أيضاً من أشهر الوجبات الصحية التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، ويمكن تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي لخسارة الوزن، وتعتبر من الوصفات السهلة والسريعة التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود كبير، وسوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات في البيت. مكونات عمل فاهيتا الدجاج ثلاثة صدور من الدجاج.

بصلة ذات حجم متوسط.

حبة من الفلفل الأخضر.

حبة من الفلفل الأصفر.

حبة من الفلفل الأحمر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من البابريكا.

فصين من الثوم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة شطة.

نصف ملعقة من الكمون.

ملح حسب الحاجة.

زيت الزيتون. طريقة تحضير فاهيتا الدجاج بالخطوات أولاً نقوم بتقطيع البصل إلى شرائح رفيعة.

ونغسل الفلفل الألوان جيداً ثم نقطعه إلى شرائح رفيعة أيضاً.

في بولة نخلط كلاً من زيت الزيتون وعصير الليمون والملح والفلفل والكمون والشطة والبابريكا.

نقلب التوابل مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس تماماً.

نقوم بغسل الصدور جيداً بالملح والخل والليمون للتخلص من الرائحة.

وبعد ذلك نقطع الدجاج إلى مكعبات أو شرائح حسب الرغبة.

ونقوم بوضع الدجاج في التتبيلة ونقلبها بشكل جيد لكي تغطي الدجاج كله بالكامل.

ونترك الدجاج في الثلاجة لكي تتشرب الطعم.

في طاسة على النار نقوم وضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثم نشوح كلاً من البصل والفلفل.

وفي نفس الطاسة نقوم بتشويح الدجاج، ونضيف له الخضار، ونقلب.

ثم نترك الطاسة على النار ونغطيها على نار هادئة حتى تستوي الدجاج تماماً.

تقدم في الخبز أو مع أرز بسمتي. مكونات عمل فاهيتا الدجاجطريقة تحضير فاهيتا الدجاج بالخطوات

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