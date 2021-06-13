طريقة عمل كريم الكركم: لتفتيح البشرة لن تتخيلي نتيجة التفتيح2021

يعتبر طريقة عمل كريم الكركم ، من اجمل الكريمات التي تساعد في تفتيح البشرة بشكل رهيب وجذاب للغاية وتعطيكي بشرة ناصعة البياض، وتساعد في ازالة النمش بشكل رهيب، ولن تتخيلي النتيجة في التفتيح، وحيث تبحث كل فتاه عن بشرة مشرقة وجميلة وبيضاء مثل الثلج، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم الكركم لتفتيح البشرة بشكل رهيب لن تصدقي نتائجة2021.

مكونات طريقة عمل كريم الكركم لتفتيح البشرة

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها في عمل الكريم الرهيب في تفتيح البشرة بشكل متناسق وجميل وهي كالتالي:-

ثلاث معالق من الكركم.

معلقة من الحليب البودرة.

معلقتين من العسل.

معلقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

كمية من الماء الدافئ.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير كريم التفتيح في اقل وقت ممكن داخل المنزل بكل سهولة وبطريقة مضمونة جدا وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الحليب والنشا والكركم ثم نسكب عليهم العسل وماء الورد وعصير الليمون والماء الدافئ ونقلب حتي نحصل علي خليط كريمي ومتجانس. نغسل الوجه بشكل جيدا وباستخدام المنشفة نقوم بتجفيف الوجه بشكل جيد ونفرد طبقة من الكريم علي الوجه ثم نتركها لمدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه. ثم نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين النتائج المبهرة بفضل الله.

مكونات ماسك الكركم والعسل لشد البشرة

سوف نقدم لكم مكونات التي سوف نستخدمها في عمل الماسك في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة للغاية ومضمونة وهي كالاتي:-

معلقتين من العسل.

معلقة كبيرة من الكركم.

معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومضمونة وفعالة جيدا لتحضير الماسك بخطوات سهلة جدا وبسيطة في المنزل وهي كالتالي:-