طريقة عمل ميني بيتزا من الألف للياء لحفلات عيد الميلاد والتجمعات العائلية مثل المحلات بالضبط

تعتبر وصفة ميني بيتزا من أشهر وصفات المخبوزات التي يتم إعدادها وتقديمها في عدد كبير للغاية من المناسبات، لعل من أبرزها حفلات عيد الميلاد والتجمعات العائلية، وتعتبر وصفة سهلة وبسيطة للغاية ويمكن تقديمها بعدد لا نهائي من الأفكار والحشوات التي تتناسب مع كل الأذواق، من بينها الأجبان المتعددة بجميع أنواعها واللحوم المصنعة والأسماك والدجاج وعدد كبير للغاية سوف نذكره لكم فيما يلي. طريقة عمل ميني بيتزا في البيت طريقة عمل ميني بيتزا في البيت مكونات العجينة 1 كيلو من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ماء للعجن.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. طريقة عمل ميني بيتزا بالتفصيل نقوم أولاً بإذابة ملعقتين من الدقيق مع السكر والخميرة ونصف كوب من الماء في بولة العجن، والتقليب جيداً حتى يمتزجوا تماماً. بعد تفاعل الخميرة نقوم بإضافة كوبين من الدقيق إلى المزيج والتقليب جيداً، وتترك جانباً حتى تختمر. بعدها نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق والعجن جيداً حتى نحصل على عجينة ملساء وناعمة. تترك العجينة جانباً حتى تتضاعف حجمها وتصبح جاهزة. نقوم بتقطيعها إلى كرات صغيرة وفردها في صواني الخبز. نبدأ في تطبيق الصلصة عليها، المكونة من (صلصة طماطم، زعتر، ملح، شطة، ثوم بودر، بصل بودر). نقوم بتوزيع الخضروات من (زيتون، فلفل أخضر، طماطم). وأخيراً نقوم بوضع الجبن الموزاريلا وإدخالها إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة عالية حى تنضج تماماً. أفكار مختلفة لحشوة الميني بيتزا دجاج مشوي: (قطع الدجاج، طماطم، فلفل أخضر، زيتون، جبن موزاريلا).

جبن مشكلة: (جبنة موزاريلا، جبنة رومي، جبنة ريكفور، جبنة كيري).

سلامي: (شرائح السلامي، طماطم، زيتون، فلفل، جبنة موزاريلا).

لحمة مفرومة: (لحم مفروم، فلفل، زيتون، طماطم، جبنة موزاريلا). طريقة عمل ميني بيتزا بالتفصيلأفكار مختلفة لحشوة الميني بيتزا الوسوم

تعتبر وصفة ميني بيتزا من أشهر وصفات المخبوزات التي يتم إعدادها وتقديمها في عدد كبير للغاية من المناسبات، لعل من أبرزها حفلات عيد الميلاد والتجمعات العائلية، وتعتبر وصفة سهلة وبسيطة للغاية ويمكن تقديمها بعدد لا نهائي من الأفكار والحشوات التي تتناسب مع كل الأذواق، من بينها الأجبان المتعددة بجميع أنواعها واللحوم المصنعة والأسماك والدجاج وعدد كبير للغاية سوف نذكره لكم فيما يلي. طريقة عمل ميني بيتزا في البيت طريقة عمل ميني بيتزا في البيت مكونات العجينة 1 كيلو من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

ماء للعجن.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح. طريقة عمل ميني بيتزا بالتفصيل نقوم أولاً بإذابة ملعقتين من الدقيق مع السكر والخميرة ونصف كوب من الماء في بولة العجن، والتقليب جيداً حتى يمتزجوا تماماً. بعد تفاعل الخميرة نقوم بإضافة كوبين من الدقيق إلى المزيج والتقليب جيداً، وتترك جانباً حتى تختمر. بعدها نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق والعجن جيداً حتى نحصل على عجينة ملساء وناعمة. تترك العجينة جانباً حتى تتضاعف حجمها وتصبح جاهزة. نقوم بتقطيعها إلى كرات صغيرة وفردها في صواني الخبز. نبدأ في تطبيق الصلصة عليها، المكونة من (صلصة طماطم، زعتر، ملح، شطة، ثوم بودر، بصل بودر). نقوم بتوزيع الخضروات من (زيتون، فلفل أخضر، طماطم). وأخيراً نقوم بوضع الجبن الموزاريلا وإدخالها إلى فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة عالية حى تنضج تماماً. أفكار مختلفة لحشوة الميني بيتزا دجاج مشوي: (قطع الدجاج، طماطم، فلفل أخضر، زيتون، جبن موزاريلا).

جبن مشكلة: (جبنة موزاريلا، جبنة رومي، جبنة ريكفور، جبنة كيري).

سلامي: (شرائح السلامي، طماطم، زيتون، فلفل، جبنة موزاريلا).

لحمة مفرومة: (لحم مفروم، فلفل، زيتون، طماطم، جبنة موزاريلا). طريقة عمل ميني بيتزا بالتفصيلأفكار مختلفة لحشوة الميني بيتزا

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