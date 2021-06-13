معلقه واحده على الكفته وأنسى إنها تفك ولا تكش منك قدمي كفته المحلات المشهور

معلقه واحده على الكفته وأنسى إنها تفك ولا تكش منك الكفته تعتبر من المأكولات الشهية وسهلة وسريعة التي نحضرها دائما داخل منزل لأنها تعتبر لديها الفيتامينات والبروتينات العالية التي يحتاجها أي شخص لذلك يمكن لجميع السيدات أن تبدأ بتحضير الكفتة ولكن بملعقة، واحدة، فقط وهي البيكنج بودر سوف تستطيع أن تحصل على كفته هشة ومميزة وطرية، دون أن تفكك ابدا وهذه من ضمن المميزات التي سوف نتحدث اليوم عنها من خلال بعض الخلطات والوصفات التى تخص كفتة، التي نحضرها داخل المنزل، ومن اليوم سوف نقول، وداعا لجميع المطاعم والكافيهات التي نقوم بتناول الكفتة فيها لان كفتة المنزل سوف تكون افضل بكثير ومضمونة بشكل كبيرمعلقه واحده على الكفته وأنسى إنها تفك ولا تكش منك
المقادير:
- 500 جرام من اللحم الضاني.
- 100 جرام من الدهون.
- بصلة مفرومة.
- عصير طماطم مفروم
- خل ابيض.
- ملعقتين من البقسماط.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- و بهارات الكفتة أو يمكن استبدالها بهارات ماجي.
- زعتر ملعقتين .
- قطعة صغيرة من الفحم لإعطاء الريحه المميزة.
- اولا في طبق عميق نبدأ بالاظافر اللحمة الضاني.
- ثم نقوم باضافة 100 جرام من الدهون
- نضع على هذه المكونات في الكبة الكهربائية أو المفرمة لكي نحصل على لحمة مفرومة.
- نبدأ باستخراجها من العجانه او المفرومة.
- ونضعها في وعاء نظيف و نقوم باضافة البصل المفروم مع البيكنج بودر و البهارات والزعتر والفلفل الاسود والملح باقي المكونات الاخرى.
- نبدأ بعجن هذه المكونات جيدا.
- و نترك هذا الخليط في الثلاجة.
- ثم نقوم بتحضير صينية بها القليل من الزبدة.
- نبدأ بوضع الكفتة في أسياخ خشبية بشكل متساوي.
- نبدأ بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- انتظر لمدة 20 دقيقة.
- ثم نقوم باخراجها وسوف نضع قطعه من الفحم.
- ونقوم بإضافة قطعة صغيرة من الزبدة عليها لكي تعطيها رائحة مميزة نبدأ بتغطيه الكفته باستخدام ورق الفويل.
المقادير
- 750 جرام من اللحمة المفرومة.
- 150 جرام من الدهون الضاني.
- بقدونس مفروم، ربع كوب.
- نصف ملعقة ملح.
- ربع كيلو من البصل المفروم.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باورد
- أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء نظيف نقوم باضافة في الدهون الضاني المفرومة مع اللحمة المفرومة.
- ثم نضيف البقدونس مع اضافه ملعقه من الملح، وملعقة من الفلفل الأسود، والبيكنج بودر والبصل المفروم.
- اخلطي جميع المكونات جيدا
- وعمل أصابع من الكفتة
- ثم قومي بتحضير الجريل، أو الشواية الكهربائية.
- نبدا باضافة هذا المزيج على الشواية مباشرة .
- وبعد ذلك عندما يتغير لونه الى اللون الغامق.
- نقوم بتقليب إلى الجانب الاخر وسوف نبدأ تحضيره، وتقديمه على أطباق التقديم.
- ولكن يجب تزيين من قبل استخدام البقدونس المفروم.
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معلقه واحده على الكفته وأنسى إنها تفك ولا تكش منك الكفته تعتبر من المأكولات الشهية وسهلة وسريعة التي نحضرها دائما داخل منزل لأنها تعتبر لديها الفيتامينات والبروتينات العالية التي يحتاجها أي شخص لذلك يمكن لجميع السيدات أن تبدأ بتحضير الكفتة ولكن بملعقة، واحدة، فقط وهي البيكنج بودر سوف تستطيع أن تحصل على كفته هشة ومميزة وطرية، دون أن تفكك ابدا وهذه من ضمن المميزات التي سوف نتحدث اليوم عنها من خلال بعض الخلطات والوصفات التى تخص كفتة، التي نحضرها داخل المنزل، ومن اليوم سوف نقول، وداعا لجميع المطاعم والكافيهات التي نقوم بتناول الكفتة فيها لان كفتة المنزل سوف تكون افضل بكثير ومضمونة بشكل كبيرمعلقه واحده على الكفته وأنسى إنها تفك ولا تكش منك
المقادير:
- 500 جرام من اللحم الضاني.
- 100 جرام من الدهون.
- بصلة مفرومة.
- عصير طماطم مفروم
- خل ابيض.
- ملعقتين من البقسماط.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- و بهارات الكفتة أو يمكن استبدالها بهارات ماجي.
- زعتر ملعقتين .
- قطعة صغيرة من الفحم لإعطاء الريحه المميزة.
- اولا في طبق عميق نبدأ بالاظافر اللحمة الضاني.
- ثم نقوم باضافة 100 جرام من الدهون
- نضع على هذه المكونات في الكبة الكهربائية أو المفرمة لكي نحصل على لحمة مفرومة.
- نبدأ باستخراجها من العجانه او المفرومة.
- ونضعها في وعاء نظيف و نقوم باضافة البصل المفروم مع البيكنج بودر و البهارات والزعتر والفلفل الاسود والملح باقي المكونات الاخرى.
- نبدأ بعجن هذه المكونات جيدا.
- و نترك هذا الخليط في الثلاجة.
- ثم نقوم بتحضير صينية بها القليل من الزبدة.
- نبدأ بوضع الكفتة في أسياخ خشبية بشكل متساوي.
- نبدأ بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
- انتظر لمدة 20 دقيقة.
- ثم نقوم باخراجها وسوف نضع قطعه من الفحم.
- ونقوم بإضافة قطعة صغيرة من الزبدة عليها لكي تعطيها رائحة مميزة نبدأ بتغطيه الكفته باستخدام ورق الفويل.
المقادير
- 750 جرام من اللحمة المفرومة.
- 150 جرام من الدهون الضاني.
- بقدونس مفروم، ربع كوب.
- نصف ملعقة ملح.
- ربع كيلو من البصل المفروم.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باورد
- أولا يجب أن نقوم بتحضير وعاء نظيف نقوم باضافة في الدهون الضاني المفرومة مع اللحمة المفرومة.
- ثم نضيف البقدونس مع اضافه ملعقه من الملح، وملعقة من الفلفل الأسود، والبيكنج بودر والبصل المفروم.
- اخلطي جميع المكونات جيدا
- وعمل أصابع من الكفتة
- ثم قومي بتحضير الجريل، أو الشواية الكهربائية.
- نبدا باضافة هذا المزيج على الشواية مباشرة .
- وبعد ذلك عندما يتغير لونه الى اللون الغامق.
- نقوم بتقليب إلى الجانب الاخر وسوف نبدأ تحضيره، وتقديمه على أطباق التقديم.
- ولكن يجب تزيين من قبل استخدام البقدونس المفروم.
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