كريم الأساس الطبيعى الرائع لتفتيح البشرة وخافى للعيوب بدون تكاليف بكل درجاتة لبشرة نضرة

كريم الأساس الطبيعى الرائع لتفتيح البشرة ، مواد التجميل تعتبر أهم ما تحتاج له الكثير من الفتيات عند مرحلة معينة من العمر ويجب أن يحسنوا استخدامه ويكون من المنتجات عالية الجودة التي لا تحتوي على مواد كيماوية تضر ببشرتهم وتجعلهم يعانون كثيراً، فمن الأفضل أن تقومين بتحضير كريم الأساس الخاص بك بنفسك في البيت بالمكونات الطبيعية التي تفيد بشرتك أكثر من أي مكون أخر، وسوف أقدم لك أفضل طريقة يمكن أن تستخدميها عند تحضير كريم الأساس في البيت.كريم الأساس الطبيعى الرائع لتفتيح البشرة
هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مفيدة جداً للبشرة والتي تحافظ عليها وتعالجها من المشكلات، فالمكونات الطبيعية تفيد البشرة وتجعلها نضرة وجذابة طول الوقت لذا يكون من الأفضل إذا قومتي بتحضيرها بنفسك في البيت مثل كريم الاساس كما يلي:مكونات عمل كريم الأساس:
- 12 قطرة زيت لافندر.
- 1 ملعقة صغيرة طين البنتونيت.
- 5 ملاعق كبيرة بودرة الكاكاو.
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة.
- 4/1 كوب دقيق أو نشا ذرة.
- 4/1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
- 4/1 ملعقة صغيرة مسحوق الزنجبيل.
- 10 قطرات فيتامين E.
- في علبة كريم قديمة ونظيفة قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض.
- قلبي المكونات جيداً مع بعضها حتى أن تصبح كالكريم.
- ثم قومي بعمل بتجربة على مكان معين في البشرة عن طريق وضع القليل منه على البشرة للتأكد إذا كانت درجة الكريم مناسبة للبشرة.
- ثم يتم الاحتفاظ بالكريم في علبة محكمة الغلق حتى يتم استخدامها مرة أخرى، فقومي باستخدامه بإسفنجة أو فرشاة مكياج جديدة حتى يتم فرد الكريم على البشرة.
- واحرصي على أن يتم إزالة الكريم أو المكياج قبل النوم حتى لا تتعرض البشرة للضرر أو تصاب بمكروه.
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كريم الأساس الطبيعى الرائع لتفتيح البشرة ، مواد التجميل تعتبر أهم ما تحتاج له الكثير من الفتيات عند مرحلة معينة من العمر ويجب أن يحسنوا استخدامه ويكون من المنتجات عالية الجودة التي لا تحتوي على مواد كيماوية تضر ببشرتهم وتجعلهم يعانون كثيراً، فمن الأفضل أن تقومين بتحضير كريم الأساس الخاص بك بنفسك في البيت بالمكونات الطبيعية التي تفيد بشرتك أكثر من أي مكون أخر، وسوف أقدم لك أفضل طريقة يمكن أن تستخدميها عند تحضير كريم الأساس في البيت.كريم الأساس الطبيعى الرائع لتفتيح البشرة
هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مفيدة جداً للبشرة والتي تحافظ عليها وتعالجها من المشكلات، فالمكونات الطبيعية تفيد البشرة وتجعلها نضرة وجذابة طول الوقت لذا يكون من الأفضل إذا قومتي بتحضيرها بنفسك في البيت مثل كريم الاساس كما يلي:مكونات عمل كريم الأساس:
- 12 قطرة زيت لافندر.
- 1 ملعقة صغيرة طين البنتونيت.
- 5 ملاعق كبيرة بودرة الكاكاو.
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة.
- 4/1 كوب دقيق أو نشا ذرة.
- 4/1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.
- 4/1 ملعقة صغيرة مسحوق الزنجبيل.
- 10 قطرات فيتامين E.
- في علبة كريم قديمة ونظيفة قومي بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض.
- قلبي المكونات جيداً مع بعضها حتى أن تصبح كالكريم.
- ثم قومي بعمل بتجربة على مكان معين في البشرة عن طريق وضع القليل منه على البشرة للتأكد إذا كانت درجة الكريم مناسبة للبشرة.
- ثم يتم الاحتفاظ بالكريم في علبة محكمة الغلق حتى يتم استخدامها مرة أخرى، فقومي باستخدامه بإسفنجة أو فرشاة مكياج جديدة حتى يتم فرد الكريم على البشرة.
- واحرصي على أن يتم إزالة الكريم أو المكياج قبل النوم حتى لا تتعرض البشرة للضرر أو تصاب بمكروه.
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