كريم الأساس الطبيعى الرائع لتفتيح البشرة وخافى للعيوب بدون تكاليف بكل درجاتة لبشرة نضرة

كريم الأساس الطبيعى الرائع لتفتيح البشرة ، مواد التجميل تعتبر أهم ما تحتاج له الكثير من الفتيات عند مرحلة معينة من العمر ويجب أن يحسنوا استخدامه ويكون من المنتجات عالية الجودة التي لا تحتوي على مواد كيماوية تضر ببشرتهم وتجعلهم يعانون كثيراً، فمن الأفضل أن تقومين بتحضير كريم الأساس الخاص بك بنفسك في البيت بالمكونات الطبيعية التي تفيد بشرتك أكثر من أي مكون أخر، وسوف أقدم لك أفضل طريقة يمكن أن تستخدميها عند تحضير كريم الأساس في البيت.

كريم الأساس الطبيعى الرائع لتفتيح البشرة

هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تحتوي على عناصر مفيدة جداً للبشرة والتي تحافظ عليها وتعالجها من المشكلات، فالمكونات الطبيعية تفيد البشرة وتجعلها نضرة وجذابة طول الوقت لذا يكون من الأفضل إذا قومتي بتحضيرها بنفسك في البيت مثل كريم الاساس كما يلي:

12 قطرة زيت لافندر.

1 ملعقة صغيرة طين البنتونيت.

5 ملاعق كبيرة بودرة الكاكاو.

1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة.

4/1 كوب دقيق أو نشا ذرة.

4/1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

4/1 ملعقة صغيرة مسحوق الزنجبيل.

10 قطرات فيتامين E.