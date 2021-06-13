طرق عمل الكبة المختلفة بالمقادير والخطوات التفصيلية

تعتبر الكبة من الأكلات الشامية المنتشرة في سوريا ولبنان بشكل أخص، وتتنوع طرق عمل الكبة حيث توجد كبة البطاطس والكبة النية وكبة اللحم والكبة المقلية، وسنتعرف من خلال هذا المقال على عدة طرق عمل الكبة المختلفة والوصفات الأصلية، بالمقادير والخطوات المبسطة لتكون واضحة وسهلة لربة المنزل، حيث توجد ايضا طريقة لعملها لتصبح حلوى مميزة ولذيذة مختلفة كليا عن الكبة العادية المالحة.

طريقة عمل الكبة النية بدون لحم

المقادير:

1/2 كوب من البرغل الناعم المنقوع.

بصلة متوسطة مقطعة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من دبس الفليفلة.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم

1/2 كوب من الجوز المقطع.

1/4 كوى من زيت الزيتون.

حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

كوب من الماء.

1/4 كوب من البقدونس المفروم.

خطوات عمل الكبة النية بدون لحم

فى المفرمة الكهربائية يتم وضع البرغل الناعم المنقوع والبصل وزيت الزيتون والكمون والجوز والصلصة ودبس الفليفلة وخلطهم جيدا حتى يصبخ الخليط متناسق.

في وعاء كبير يتم وضع الخليط وإضافة البطاطس المهروسة إليه، ويتم إضافة البقدونس أيضا والخلط جيدا حتى يمتزجوا.

يتم تشكيل الكمية كلها على شكل دوائر صغيرة متوسطة الحجم، ويتم وضعها في طبق التقديم.

تقدم الكبة النية مع زيت الزيتون ويتم رش البقدونس المفروم عليها.

طريقة عمل الكبة المقلية

مقادير عجينة الكبة

2 كوب من البرغل الأحمر الناعم المنقوع، 2 كوب من البرغل الأبيض الناعم المنقوع، بصلة صغيرة، بهارات مشكلة، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، فلفل أحمر أو أخضر، ملح، ورد جوري مجفف.

مقادير حشوة الكبة.

1/2 كيلو من اللحم المفروم، بصلة مفرومة، جوز، صنوبر، ملح وفلفل اسود، سماق، 2 ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات عمل الكبة المقلية

يتم خلط مكونات الجبن بأكملها مع بعضها حتى يصبح الخليط متجانس، ويترك جانبا حتي يهدأ العجين، يتم تجهيز الحشوة بوضع ملعقتين من زيت الزيتون في وعاء ويتم وضع البصلة عليهم على نار متوسطة، ويتم التقليب حتى يتغير لونها، ثم يتم إضافة اللحم وتقليبه وإضافة السماق والملح والبهارات وتركهم على نار هادئة حتى تمام النضج.

يتم إضافة الجوز والصنوبر للحشوة، يتم تشكيل العجين على هيئة كرات وحشوها، ثم يتم قلي الكمية فى زيت على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي.

طريقة عمل كبة البطاطس باللحم

المقادير: 3 بطاطس مسلوقة، ملح، فلفل اسود، نصف كوب من الجبن الموتزاريلا، نصف كيلو من اللحم المفروم الذي تم تعصيجه، كوب من الطحين، كوب من البقسماط، بيضة.

يتم هرس البطاطس ووضع الملح والفلفل الأسود والجبن عليها والمزج جيدت حتى تختلط كل المكونات، يتم تشكيل الخليط على هيئة كرات وحشيها باللحم المفروم، تشكل كل الكمية ويتم وضعها في الدقيق أولا ثم في البيض الممزوج بالفلفل الأسود ثم بالبقسماط، بعد ذلك يتم قلى كل الكرات في زيت ساخن حتى نحصل على اللون الذهبى.

طريقة عمل الكبة الفلسطينية

مقادير العمل: 0.5 كيلو من اللحم المفروم، 3 كوب من البرغل الناعم، بصلة مفرومة، ملعقة بهارات مشكلة، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

مقادير الحشوة: 0.5 كيلو من اللحم المفروم، 2 بصلة مفرومة، 2 ملعقة من السماق، 0.5 كوب من الصنوبر، 4 ملاعق من زيت الزيتون، ملعقة من الكمون، ملح وفلفل أسود، ملعقة من البهارات، كوب من الماء البارد، كوب من الثلج.

خطوات عمل الكبة الفلسطينية: