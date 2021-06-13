اسرار البانثينول والنشا أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن حولي شعرك لناعم حرير في دقائق

اسرار البانثينول والنشا أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن كريم البانثينول والنشا يعتبر من أجمل الخلطات وأكثرها فعالية والتي تعمل على فرد الشعر بطريقة آمنة وطبيعية، وستحصلين على أفضل شعر ناعم كالحرير، ويعطيه مظهرًا ساحرًا ولامعًا، اليوم، نقدم لك تركيبة جميلة جدًا وبسيطة يمكنها فرد الشعر الكثيف في بضع دقائق بخطوات بسيطة ولطيفة وآمنة، ونقدم لكم من خلال هذا الموقع ومقال عن كريم البانثينول والنشا لتنعيم الشعر وتأثيرات تشبه الحرير في بضع دقائق. اسرار البانثينول والنشا أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن الآن سوف نتحدث عن مكونات صنع كريم طبيعي يساعد على فرد الشعر بطريقة طبيعية ورائعة بالطريقة التالية: مكونات وصفة لفرد الشعر في دقائق 3 ملعقة ممتلئة من كريم البانثينول.

2 ملعقة ممتلئة من النشا.

2 ملعقة ممتلئة من الماء. كيفية تجهيز البانثينول والنشا لفرد الشعر سنتعلم طريقة بسيطة للغاية لتحضير الخليط بخطوات بسيطة في المنزل مما يساعد في فرد الشعر كالآتي:

كالآتي: نأخذ إناء ونضع فيه النشا ثم نضيف الكريمة ثم نقوم بإضافة الماء ونقلب جيدا حتى نحصل على مزيج يشبه الكريم.

نغسل شعرنا بالشامبو ونغسله جيداً بالماء ونجفف الشعر بالمجفف ونضع طبقة من الخليط ونواصل التمشيط.

نستمر في التمشيط حتى يصل الخليط إلى جذور الشعر بشكل طبيعي، هذا الخليط يبقى على الشعر لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

ثم غسلنا شعرنا نظيفاً وكررنا الوصفة مرتين أسبوعياً لنجعل الشعر حريرياً وناعماً والحمد لله. زيت جوز الهند وكريم البانثينول زيت جوز الهند وكريم البانثينول سوف نتحدث عن العناصر المستخدمة في الوصفة على النحو التالي: أربعة ملعقة واحدة ممتلئة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة ممتلئة من كريم البانثينول. كيفية استخدام البانثينول والنشا لفرد الشعر بعد إحضار إناء نقوم بإضافة كل من الزبدة والزيت ونمزجهم بشكل جيد مع بعضهم البعض.

بعد ما قومنا بمزجهم معاص نقوم بتوزيع هذا الخليط بشكل متساوي على الشعر وتمشيط الشعر بلطف حتى يصل إلى الجذور.

وبعد ذلك يتم ترك هذه المكونات كلها بعد مزجها على شعرك حوالي ربع ساعة من أجل أن تحصلين على تأثير جميل.

في النهاية قومي بغسل الشعر. الوسوم

اسرار البانثينول والنشا أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن كريم البانثينول والنشا يعتبر من أجمل الخلطات وأكثرها فعالية والتي تعمل على فرد الشعر بطريقة آمنة وطبيعية، وستحصلين على أفضل شعر ناعم كالحرير، ويعطيه مظهرًا ساحرًا ولامعًا، اليوم، نقدم لك تركيبة جميلة جدًا وبسيطة يمكنها فرد الشعر الكثيف في بضع دقائق بخطوات بسيطة ولطيفة وآمنة، ونقدم لكم من خلال هذا الموقع ومقال عن كريم البانثينول والنشا لتنعيم الشعر وتأثيرات تشبه الحرير في بضع دقائق. اسرار البانثينول والنشا أقوي كيراتين لفرد الشعر الخشن الآن سوف نتحدث عن مكونات صنع كريم طبيعي يساعد على فرد الشعر بطريقة طبيعية ورائعة بالطريقة التالية: مكونات وصفة لفرد الشعر في دقائق 3 ملعقة ممتلئة من كريم البانثينول.

2 ملعقة ممتلئة من النشا.

2 ملعقة ممتلئة من الماء. كيفية تجهيز البانثينول والنشا لفرد الشعر سنتعلم طريقة بسيطة للغاية لتحضير الخليط بخطوات بسيطة في المنزل مما يساعد في فرد الشعر كالآتي:

كالآتي: نأخذ إناء ونضع فيه النشا ثم نضيف الكريمة ثم نقوم بإضافة الماء ونقلب جيدا حتى نحصل على مزيج يشبه الكريم.

نغسل شعرنا بالشامبو ونغسله جيداً بالماء ونجفف الشعر بالمجفف ونضع طبقة من الخليط ونواصل التمشيط.

نستمر في التمشيط حتى يصل الخليط إلى جذور الشعر بشكل طبيعي، هذا الخليط يبقى على الشعر لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

ثم غسلنا شعرنا نظيفاً وكررنا الوصفة مرتين أسبوعياً لنجعل الشعر حريرياً وناعماً والحمد لله. زيت جوز الهند وكريم البانثينول زيت جوز الهند وكريم البانثينول سوف نتحدث عن العناصر المستخدمة في الوصفة على النحو التالي: أربعة ملعقة واحدة ممتلئة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة ممتلئة من كريم البانثينول. كيفية استخدام البانثينول والنشا لفرد الشعر بعد إحضار إناء نقوم بإضافة كل من الزبدة والزيت ونمزجهم بشكل جيد مع بعضهم البعض.

بعد ما قومنا بمزجهم معاص نقوم بتوزيع هذا الخليط بشكل متساوي على الشعر وتمشيط الشعر بلطف حتى يصل إلى الجذور.

وبعد ذلك يتم ترك هذه المكونات كلها بعد مزجها على شعرك حوالي ربع ساعة من أجل أن تحصلين على تأثير جميل.

في النهاية قومي بغسل الشعر.

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