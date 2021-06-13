كريم الكركم لتطويل الشعر:وكيفية نعومته بخطوات سهلة للغاية2021

كريم الكركم لتطويل الشعر يد من أفضل وأقوى كريمات الشعر بطريقة طبيعية وبدون مواد ضارة للشعر، وهو كريم في الأصل من الوصفات المغربية ثم تم انتشار هذه الوصفة في مصر والسعودية ودول الخليج والبلاد العربية، حيث تبحث كل سيدة وفتاة على تطويل ونعومة شعرها والتخلص من الشعر المجعد والخشن، ومن السهل عمل كريم الكركم في المنزل ثم في خلال دقائق يكون جاهز وبتكلفة بسيطة جدا، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كريم الكركم لتطويل الشعر بطريقة مضمونة100%ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

كريم الكركم لتطويل الشعر

يعتبر الكركم من الكريمات التي تعطي نعومة وتطويل الشعر والتخلص من الشعر المجعد.

مكونات الكركم لتطويل الشعر

سوف نتحدث على مكونات عمل الكريم وهى كالآتي:-

ربع كوب من الكركم الناعم.

٢٠نقطة من الزيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة من زيت السمسم.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على تحضير واستخدام الكركم لتطويل الشعر ونعومة كالحرير وبطريقة خرافية وهى كالتالي:-

يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به الكركم ثم العسل ونبدأ بخلطهم جيدا. ثم نقوم بإضافة زيت اللوز الحلو ثم زيت السمسم ويتم تقليبهم مع المكونات السابقة ثم يتم تقليبهم جيد حتى يتجانس الخليط ثم يصبح كالمعجون. يتم وضع الكريم الجبار بداخل علبة زجاجية ثم نضعه بالثلاجة للاستخدام. قومي بغسل الشعر غسلا جيدا حتى يجف من البلل. ثم يدلك الكريم على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم على فروة الرأس. يتم ترك الكريم على الشعر لمدة ثلاث ساعات. ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر جيدا. يتم تكرار استخدام الكريم مرة صباحا ومرة مساء ولمدة أسبوعين وستلاحظين الفرق.

الكركم وزيت جوز الهند لنعومة الشعر

مكونات الكركم بزيت جوز الهند

ملعقتان كبيرتان من الكركم المطحون.

15نقطة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من زيت جونسون.

سبع نقط من زيت الجرجير.

طريقة التحضير والاستخدام