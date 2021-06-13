عجينة السمبوسة الخليجية الاصلية مقرمشة وهشة وناجحة بدون ماتشرب زيت باسرار الشيفات

عجينة السمبوسة الخليجية الاصلية ، إذا كنت تبحثين عن أفضل عجينة سمبوسة فلا يمكن أن تجدين أفضل من الذي ستقومين بتحضيرها بنفسك في البيت، حيث أن تحضيرها سيوفر عليك الكثير من الوقت الذي يتم هدره في الذهاب إلى السوق لشراء عجينة السمبوسة الجاهزة التي تكلفك كثير من المال، فقتصري كل هذا وحضريها بنفسك وقومي بحشوها بأفضل الحشوات التي ترغبين بها ويحبها أفراد الأسرة، نحن من خلال هذا الموضوع سنقدم إلى كل ربة منزل أفضل طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت.

عجينة السمبوسة الخليجية الاصلية

تعتبر السمبوسة من أفضل المقبلات التي يحبها الكثيرون من أفراد العائلة وخاصة الأطفال فهي من الأطعمة المناسبة لهم لأنها تكون سهلة الهضم ويمكن تحضيرها بهذه الطريقة:

5 كوب دقيق أبيض.

5 كوب حليب فاتر.

2/1 ملعقة ملح.

زيت للقلي.

4/1 كوب زيت.