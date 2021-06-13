عجينة السمبوسة الخليجية الاصلية مقرمشة وهشة وناجحة بدون ماتشرب زيت باسرار الشيفات

عجينة السمبوسة الخليجية الاصلية ، إذا كنت تبحثين عن أفضل عجينة سمبوسة فلا يمكن أن تجدين أفضل من الذي ستقومين بتحضيرها بنفسك في البيت، حيث أن تحضيرها سيوفر عليك الكثير من الوقت الذي يتم هدره في الذهاب إلى السوق لشراء عجينة السمبوسة الجاهزة التي تكلفك كثير من المال، فقتصري كل هذا وحضريها بنفسك وقومي بحشوها بأفضل الحشوات التي ترغبين بها ويحبها أفراد الأسرة، نحن من خلال هذا الموضوع سنقدم إلى كل ربة منزل أفضل طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت.عجينة السمبوسة الخليجية الاصلية
تعتبر السمبوسة من أفضل المقبلات التي يحبها الكثيرون من أفراد العائلة وخاصة الأطفال فهي من الأطعمة المناسبة لهم لأنها تكون سهلة الهضم ويمكن تحضيرها بهذه الطريقة:المقادير:
- 5 كوب دقيق أبيض.
- 5 كوب حليب فاتر.
- 2/1 ملعقة ملح.
- زيت للقلي.
- 4/1 كوب زيت.
- في بولا قومي بوضع الدقيق والملح والكمون واخلطي بعد ذلك المكونات مع بعضهم.
- ثم يتم إضافة الحليب والزيت في قدر وارفعيه على النار وتركيه حتى أن يصبح ساخن.
- يتم إضافة الحليب والزيت إلى الدقيق واخلطيهم جيداً حتى أن تحصلين على عجينة ناعمة وطرية.
- يتم تغطية العجينة وتركيها لمدة ساعة حتى ترتاح وتتخمر في مكان دافئ.
- بعد ذلك يتم إحضار العجينة وقومي بفردها جيداً على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق.
- ثم تحضرين قطاعة دائرية قومي بتقطيع العجينة وحشوها بالطريقة التي ترغبين بها ومن ثم يتم غلقها جيداً مع الضغط على الأطراف بالشوكة.
- ثم يتم الاستمرار حتى انتهاء الكمية ثم توضع طاسة على النار يضاف لها كمية وفيرة من الزيت حتى أن يصبح ساخن.
- قومي بقليها بعد ذلك في الزيت وقلبيها على الجانبين حتى تصبح باللون الذهبي ومن ثم يتم رفعها من على النار وتوضع على ورق المطبخ ليمتص الزيت.
- ثم يتم تقديمها بأطباق التقديم وبالهناء والشفاء.
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عجينة السمبوسة الخليجية الاصلية ، إذا كنت تبحثين عن أفضل عجينة سمبوسة فلا يمكن أن تجدين أفضل من الذي ستقومين بتحضيرها بنفسك في البيت، حيث أن تحضيرها سيوفر عليك الكثير من الوقت الذي يتم هدره في الذهاب إلى السوق لشراء عجينة السمبوسة الجاهزة التي تكلفك كثير من المال، فقتصري كل هذا وحضريها بنفسك وقومي بحشوها بأفضل الحشوات التي ترغبين بها ويحبها أفراد الأسرة، نحن من خلال هذا الموضوع سنقدم إلى كل ربة منزل أفضل طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت.عجينة السمبوسة الخليجية الاصلية
تعتبر السمبوسة من أفضل المقبلات التي يحبها الكثيرون من أفراد العائلة وخاصة الأطفال فهي من الأطعمة المناسبة لهم لأنها تكون سهلة الهضم ويمكن تحضيرها بهذه الطريقة:المقادير:
- 5 كوب دقيق أبيض.
- 5 كوب حليب فاتر.
- 2/1 ملعقة ملح.
- زيت للقلي.
- 4/1 كوب زيت.
- في بولا قومي بوضع الدقيق والملح والكمون واخلطي بعد ذلك المكونات مع بعضهم.
- ثم يتم إضافة الحليب والزيت في قدر وارفعيه على النار وتركيه حتى أن يصبح ساخن.
- يتم إضافة الحليب والزيت إلى الدقيق واخلطيهم جيداً حتى أن تحصلين على عجينة ناعمة وطرية.
- يتم تغطية العجينة وتركيها لمدة ساعة حتى ترتاح وتتخمر في مكان دافئ.
- بعد ذلك يتم إحضار العجينة وقومي بفردها جيداً على سطح صلب مرشوش بقليل من الدقيق.
- ثم تحضرين قطاعة دائرية قومي بتقطيع العجينة وحشوها بالطريقة التي ترغبين بها ومن ثم يتم غلقها جيداً مع الضغط على الأطراف بالشوكة.
- ثم يتم الاستمرار حتى انتهاء الكمية ثم توضع طاسة على النار يضاف لها كمية وفيرة من الزيت حتى أن يصبح ساخن.
- قومي بقليها بعد ذلك في الزيت وقلبيها على الجانبين حتى تصبح باللون الذهبي ومن ثم يتم رفعها من على النار وتوضع على ورق المطبخ ليمتص الزيت.
- ثم يتم تقديمها بأطباق التقديم وبالهناء والشفاء.
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