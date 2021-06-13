كفته البرطمان المشوية من غير فحم ولا دخان طريقة جديدة لعمل الكفته مثل المطاعم

كفته البرطمان المشوية من غير فحم ولا دخان يحب العديد من الناس تناول كفتة البرطمان المشوية، ويوجد العديد من الطرق المختلفة لتحميص الكفتة حسب ما يفضله الناس وإمكانيات كل عائلة، وسواء تم وضعه في الفرن أو تسويته مباشرة على الفحم، وكذلك الطرق الأخرى المعروفة، يمكن أن يحدث الدخان في المنزل وتتراكم الدهون والزيوت على جدران المطبخ، وتعتبر كفتة البرطمان المشوية من الاكلات المنتشرة على نطاق واسع في الأيام السابقة، لهذا يجد عشاق الكفتة المشوية طريقة لتحضيرها، لأنها لذيذة المذاق، هناك العديد من طرق الشواء المختلفة وفقًا لتفضيلات الأشخاص وإمكانيات كل عائلة، يتم ذلك عن طريق وضعه في الفرن أو مباشرة على الفحم والطرق الأخرى المعروفة التي يمكن أن تسبب الدخان في المنزل وتتراكم الدهون على حوائط المطبخ. كفته البرطمان المشوية من غير فحم ولا دخان المكونات المطلوبة أسياخ خشبية.

البرطمان الزجاجي قابل للتسخين.

كيلو من اللحم المفروم.

ستخدام زيت نباتي.

بصل تم تقطيعه جيداً.

ثوم تم فرمه بشكل جيد.

ملح حسب الحاجة.

رش القليل من الفلفل الأسود الناعم.

قطع من اللية. كيفية تجهيز هذه الوصفة من أجل تجهيز كفتة البرطمان المشوية، نخلط أولاً اللحم المفروم مع البصل المفروم والفلفل الأسود والثوم والملح.

اسكبيها على عود شيش طاووق، ثم ادهنوا القليل من الزيت في برطمان زجاجي.

ضعي عود الكفتة في هذا البرطماني، حيث يمكنك الآن وضع شريحة من الباذنجان فوق عود الكفتة.

نقوم بتغطية البرطمان باستخدام ورق الزبدة وتغطية البرطمان بورق القصدير.

ثم ضعي البرطمان في منتصف صينية الخبز وضعي فيه القليل من الماء، ثم نضعها في الفرن المسخن مسبقاً.

يجب وضع الكفتة في الفرن لمدة 60 دقيقة وليس أكثر، ومن الأفضل عدم فتح باب الفرن إلا في حالة الضرورة. الوسوم

كفته البرطمان المشوية من غير فحم ولا دخان يحب العديد من الناس تناول كفتة البرطمان المشوية، ويوجد العديد من الطرق المختلفة لتحميص الكفتة حسب ما يفضله الناس وإمكانيات كل عائلة، وسواء تم وضعه في الفرن أو تسويته مباشرة على الفحم، وكذلك الطرق الأخرى المعروفة، يمكن أن يحدث الدخان في المنزل وتتراكم الدهون والزيوت على جدران المطبخ، وتعتبر كفتة البرطمان المشوية من الاكلات المنتشرة على نطاق واسع في الأيام السابقة، لهذا يجد عشاق الكفتة المشوية طريقة لتحضيرها، لأنها لذيذة المذاق، هناك العديد من طرق الشواء المختلفة وفقًا لتفضيلات الأشخاص وإمكانيات كل عائلة، يتم ذلك عن طريق وضعه في الفرن أو مباشرة على الفحم والطرق الأخرى المعروفة التي يمكن أن تسبب الدخان في المنزل وتتراكم الدهون على حوائط المطبخ. كفته البرطمان المشوية من غير فحم ولا دخان المكونات المطلوبة أسياخ خشبية.

البرطمان الزجاجي قابل للتسخين.

كيلو من اللحم المفروم.

ستخدام زيت نباتي.

بصل تم تقطيعه جيداً.

ثوم تم فرمه بشكل جيد.

ملح حسب الحاجة.

رش القليل من الفلفل الأسود الناعم.

قطع من اللية. كيفية تجهيز هذه الوصفة من أجل تجهيز كفتة البرطمان المشوية، نخلط أولاً اللحم المفروم مع البصل المفروم والفلفل الأسود والثوم والملح.

اسكبيها على عود شيش طاووق، ثم ادهنوا القليل من الزيت في برطمان زجاجي.

ضعي عود الكفتة في هذا البرطماني، حيث يمكنك الآن وضع شريحة من الباذنجان فوق عود الكفتة.

نقوم بتغطية البرطمان باستخدام ورق الزبدة وتغطية البرطمان بورق القصدير.

ثم ضعي البرطمان في منتصف صينية الخبز وضعي فيه القليل من الماء، ثم نضعها في الفرن المسخن مسبقاً.

يجب وضع الكفتة في الفرن لمدة 60 دقيقة وليس أكثر، ومن الأفضل عدم فتح باب الفرن إلا في حالة الضرورة.

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