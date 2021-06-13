اعملي الخيار المخلل المشطشط في البيت بكل سهولة مثل الجاهز

الخيار المخلل يعتبر من أجمل الأطباق الجانبية التي توضع مع الأكلات الرئيسية، لأنه يضيف نكهة رائعة ومميزة للطعام، فلا أحد يستغنى عنه، ولكن بعض النساء لا يعرفون كيفية تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة أسرع طريقة لعمل مخلل الخيار. طريقة عمل الخيار المخلل طريقة عمل الخيار المخلل المكونات: 500 جرام خيار صغير الحجم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

20 جرام من الملح.

ورقة لورا.

نصف ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة الحارة المجففة.

كأس كبير من الخل الأبيض.

كأس كبير من الماء. طريقة تحضير الخيار المخلل احضري وعاء زجاجي خاص بالمخلل محكم الغلق، ثم ضعيه جانبا. قومي بغسل مقدار الخيار جيدا بالماء، حتى تتخلصي من جميع الأوساخ العالقة به. ضعي الشبت المفروم، والثوم، وورق اللورا، والشطة، داخل الوعاء الزجاجي. امزجي مقدار الملح، مع الماء جيدا، حتى يتم ذوبان الملح. اسكبي خليط الماء في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه الخل الأبيض، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه لمدة 4 دقائق حتى يصل للغليان. ضيفي خليط الماء والخل وهو ساخن إلى الوعاء الزجاجي،ثم اخلطي جميع المكونات جيدا. ضعي حبات الخيار داخل الوعاء الزجاجي بحرص،حتى يعمر الماء الخيار. اغلقي الوعاء جيدا، ثم اتركيه جانبا لمدة 24 ساعة، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة 24 ساعة أخرى قبل تناوله. طريقة عمل الفلفل المخلل طريقة تحضير الخيار المخللطريقة عمل الفلفل المخلل المكونات: 1000 جرام فلفل أخضر الحامي.

2 ملعقة صغيرة من الملح الغير ناعم.

نصف كأس صغير من الخل الأبيض.

لتر من الماء.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة المجففة. طريقة تحضير الفلفل المخلل قومي بغسل مقدار الفلفل بالماء، حتى تتخلصي من جميع الأوساخ العالقة به، ثم اتركيه داخل المصفاة، حتى تتخلصي من الماء الزائدة. اصنعي شق من أحد الجوانب في جميع حبات الفلفل، ثم قومي برصه داخل الوعاء الزجاجي. امزجي الملح مع مقدار الماء، ثم ضيفي إليه الشطة، والخل، ثم امزجيهم جيدا، ثم ضفيهم إلى الوعاء فوق الفلفل. قومي بغلق الوعاء جيدا، ثم اتركيه جانبا لمدة يومين، حتى يصبح جاهز للتناول. طريقة تحضير الفلفل المخلل وهكذا قد قدمنا لكم طريقة عمل الخيار المخلل وطريقة عمل الفلفل المخلل. الوسوم

الخيار المخلل يعتبر من أجمل الأطباق الجانبية التي توضع مع الأكلات الرئيسية، لأنه يضيف نكهة رائعة ومميزة للطعام، فلا أحد يستغنى عنه، ولكن بعض النساء لا يعرفون كيفية تحضيره، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة أسرع طريقة لعمل مخلل الخيار. طريقة عمل الخيار المخلل طريقة عمل الخيار المخلل المكونات: 500 جرام خيار صغير الحجم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

20 جرام من الملح.

ورقة لورا.

نصف ملعقة كبيرة من الشبت المفروم.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة الحارة المجففة.

كأس كبير من الخل الأبيض.

كأس كبير من الماء. طريقة تحضير الخيار المخلل احضري وعاء زجاجي خاص بالمخلل محكم الغلق، ثم ضعيه جانبا. قومي بغسل مقدار الخيار جيدا بالماء، حتى تتخلصي من جميع الأوساخ العالقة به. ضعي الشبت المفروم، والثوم، وورق اللورا، والشطة، داخل الوعاء الزجاجي. امزجي مقدار الملح، مع الماء جيدا، حتى يتم ذوبان الملح. اسكبي خليط الماء في وعاء حراري، ثم ضيفي إليه الخل الأبيض، ثم ضعي الوعاء على النار، ثم اتركيه لمدة 4 دقائق حتى يصل للغليان. ضيفي خليط الماء والخل وهو ساخن إلى الوعاء الزجاجي،ثم اخلطي جميع المكونات جيدا. ضعي حبات الخيار داخل الوعاء الزجاجي بحرص،حتى يعمر الماء الخيار. اغلقي الوعاء جيدا، ثم اتركيه جانبا لمدة 24 ساعة، ثم ضعيه بالثلاجة لمدة 24 ساعة أخرى قبل تناوله. طريقة عمل الفلفل المخلل طريقة تحضير الخيار المخللطريقة عمل الفلفل المخلل المكونات: 1000 جرام فلفل أخضر الحامي.

2 ملعقة صغيرة من الملح الغير ناعم.

نصف كأس صغير من الخل الأبيض.

لتر من الماء.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة المجففة. طريقة تحضير الفلفل المخلل قومي بغسل مقدار الفلفل بالماء، حتى تتخلصي من جميع الأوساخ العالقة به، ثم اتركيه داخل المصفاة، حتى تتخلصي من الماء الزائدة. اصنعي شق من أحد الجوانب في جميع حبات الفلفل، ثم قومي برصه داخل الوعاء الزجاجي. امزجي الملح مع مقدار الماء، ثم ضيفي إليه الشطة، والخل، ثم امزجيهم جيدا، ثم ضفيهم إلى الوعاء فوق الفلفل. قومي بغلق الوعاء جيدا، ثم اتركيه جانبا لمدة يومين، حتى يصبح جاهز للتناول. طريقة تحضير الفلفل المخلل وهكذا قد قدمنا لكم طريقة عمل الخيار المخلل وطريقة عمل الفلفل المخلل.

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