خلطات طبيعية هندية لفرد وتمليس الشعر من أول مرة بنتائج مبهرة

يعتبر الشعر المجعد والهايش واحد من أصعب أنواع الشعر الذي يسبب الكثير من المشاكل المزعجة ويسبب غاية الإحراج لأصحابه خاصة الفتيات والسيدات، ومع دخول فصل الصيف حيث أرتفاع حرارة الجو والتي تؤثر كثيراً على صحة الشعر وتعمل على جعله ناشفاً وهايش، وخاصة بعد نزول البحر أو حمامات السباحة مما يؤثر بشكل أسرع على نعومة الشعر.

ونظراً لأن كل فتاة تحلم بتنعيم شعرها وتطويله وجعله انسيابي خالي من ملمس الخشونة والجفاف وخالي من التكسير والتجاعيد، ونظراً لأن أساليب فرد الشعر الكيميائية في صالونات التجميل والمراكز المختصة لها العديد من الأضرار الجانبية أبرزها تساقط وتقصف وتلف الشعر، كما أنها باهظة التكاليف ولا تناسب جميع الفئات، فلذلك حرصنا أن نقدم لكم اليوم مجموعة من أفضل الخلطات لفرد الشعر بسهولة وبمواد طبيعية غير ضارة والحصول على أفضل النتائج ولكن ذلك بفضل الاستمرار على استخدام تلك الوصفات بانتظام للحصول على أفضل النتائج من أول مرة، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد.

خلطة البيض وزيت الزيتون لفرد وتمليس الشعر

تعتبر خلطة البيض وزيت الزيتون واحدة من أفضل الطرق الطبيعية الناجحة لفك تجاعيد الشعر والتخلص من تشابك الشعر وذلك لدورها الفعال والمجرب والمحقق نجاحه في فرد ونعومة الشعر.

بيضتين بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من النشا.

تذاب النشا في الزيت وتقلب جيداً حتى يتداخل الخليط.

يضاف البيض بعد خفقة جيداً بمضرب البيض للخليط وتقلب المكونات جيداً.

يقسم الشعر إلى ثمانية أجزاء متساوية بعد تسريحه وفك تشابكه.

يدهن الشعر بالخليط بواسطة فرشاة الصبغة ويجب أن تكون نظيفة.

يشد الشعر جيداً أثناء الدهان بالفرشاة لكي يتم فرد الشعر وتمليسه.

يترك الخليط على الشعر لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل غسله.

يغسل الشعر بالشامبو المخصص لنوع الشعر ويستخدم البلسم للحصول على أفضل النتائج.

يجفف الشعر بمنشفة قطنية ويترك حتى ينشف طبيعياً بدون استخدام المجفف.

مكونات خلطة البيض وزيت الزيتون لفرد الشعرطريقة عمل خلطة البيض وزيت الزيتون