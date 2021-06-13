افضل طريقة لعمل البرجر بالمنزل مثل المطاعم بالخطوات

عمل البرجر بالمنزل، سندوشات البرجر من افضل السندوتشات المفضلة عند الاطفال سواء برجر لحم او برجر فراخ( دجاج) وتخشى كل ام على صحة وسلامة اطفالها من ماكولات غير معروفة المصدر وترغب فى تحضير الطعام المفضل لديهم بطرق صحية بالمنزل.

برجر مثل المطاعم بالخطوات، للحصول على نفس المذاق الشهى المميز الخاص بالمطاعم يجب اتباع تلك الخطوات وتحضير المكونات التى سنعرضها لكم عبر موقعنا ثقفنى.

طريقة عمل برجر لحمة بالمنزل

برجر لحم، يمكن ان يقدم طبق رئيسى على وجية الغداء مع طبق من المكرونة مع صوص الاحمر وبطاطس محمرة وطبق من السلطة الخضراء، ويمكن ان يقدم سندوتشات مع صوص الجبنة المميز والكاتشب

نص كيلو لحم مفروم يحتوي علي 20‎%‎منه دهن .

بصله متوسطه مبشوره.

ربع معلقة صغيرة من ملح.

ربع معلقة صغيرة من فلفل اسود.

يمكن اضافة بهارات لحم.

نحضر محضرالطعام ونضع جميع المكونات من ( لحم- ملح- فلفل اسود- بهارات- بصلة) ونخلط المكونات جيدا . ثم نبدا فى تشكيل البرجر اقراص ونضعه لفترة في الفريزر قبل الاستعمال كما يمكن تخزينه في الفريزر واستخدامة وقت الحاجة الية سربع التحضير ونضع مابين طبقات البرجر اكياس نايلون. ثم مرحلة لتسويه البرجرعلي جرل نضع ماده دهنيه او في طاسه غير قابله للالتصاق واسوي البرجرلايستغرق الكثير من الوقت فى نسويه علي الجمبين ونرفعه ثم نجهز بصل وطماطم حلقات ونشوحهم في نفس الجريل دقيقه بس ياخد اللون، ثم نحضر الصوص.

صوص المشروم.

نضع طاسة على النار ونضع بصله مقطعه ناعم، ومعلقه زبده، ونشوح ونقلب ثم نضع المشروم ونقلب جيدا، ولكى يصبح صوص مميز نضع عليه بمعلقه نشا او دقيق واقلب ونضع كوب كريمه ونقلب حتي نحصل علي قوام سميك.

خطوات تحضير صوص الجبنه.

نضع طاسة على النار ونضع معلقه دقيق، مع معلقه كبيره زبده، ونقلب جيدا

ثم نضيف اليهم كوب كريمه او لبن( حليب) واقلب جيدا ونضيف250جرام جبن شيدر مبشور، او اي نوع جبنمفضل لديكم يجب الاهتمام عند وضع الجبن اهدي النار خالص ننتظر حتى الجبن تسيح وارفعها من على النار ونضع عليها فلفل ابيض وببركيا ، اصبح لدينا صوص جاهز.

العيش البرجر بنقسمه نصين وعلي الجريل از طاسة غير لاصقة، نضع مكعب زبده ونضع العيش من الجزء بالداخل ياخد لون ليعطى طعم اكثر ومميز مثل المحلات.

لتحضر افضل سندوتش برجر بالمنزل نضع شرائح الجبن، وبرجر، وصوص ويمكن وضع شرائح من الخيار.

طريقة تحضير برجر بالخطوات

افضل طريقة لعمل برجر اللحم بالمنزل، عبر موقعنا