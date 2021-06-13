طريقة عمل ماسك النشا والكركم في المنزل لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة الداكنة عشر درجات

يعتبر ماسك النشا والكركم ، من أفضل أنواع المسكات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح البشرة ونضارتها، ويساعد هذا الخليط في التخلص من حب الشباب نهائياً، لأنه يحتوي علي عناصر مضادة للأكسدة، يعتبر هذا الماسك مقشراً ومرطباً طبيعياً للبشرة الجافة، يزيل الرؤوس السوداء والجلد الميت من البشرة نهائياً، يعطي البشرة لمعان ورطوبة غير عادية، سوف يجعلك هذا الخليط أصغر سنن، لأنه يزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة التي توجد في البشرة، ويحارب علامات الشيخوخة المبكرة، وننصح جميع السيدات باستخدام هذا الخليط مره أو مرتين في الأسبوع للحصول علي أفضل النتائج، سوف يجعل هذا الماسك بشرتك خالية تماماً من أي عيوب أو شوائب، هذا الخليط يغذي البشرة ويرطبها بشكل ملحوظ، لذلك سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي طريقة عمل ماسك النشا والكركم في المنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل ماسك النشا والكركم

إليكم مكونات عمل هذا الماسك الرائع في تفتيح البشرة في المنزل وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من النشا.

مقدار معلقة صغيرة من الكركم.

معلقة عسل نحل.

بياض بيضة.

عصيرة لليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير ماسك النشا والكركم بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم، ونضع به النشا والكركم ونخلطهم جيداً حتي تمتزج المكونات. ثم بعد ذلك نضيف عسل النحل وعصيرة الليمونة ونستمر حتي تتجانس المكونات جميعاً. نضيف بعد كده بياض البيضة ونمزجهم جيداً حتي نحصل علي قوام متجانس. يتم فرد الماسك علي بشرة نظيفة من أي شوائب، ويترك لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بفرك الخليط بواسطة اليد، مع حركة دائرية حتي يزيل الماسك كله، يغسل الوجه بماء فاتر ويرطب بكريم مرطب. يستخدم هذا الماسك مره أو مرتين في الأسبوع علي الأقل للحصول علي أفضل النتائج.

أهم فوائد ماسك النشا والكركم للبشرة

هناك فوائد عديدة لهذا الماسك الرائع سوف نتعرف علي بعضها وهي كما يلي:-