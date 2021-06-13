فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية بخطوات سهلة وسريعة لوجبة لذيذة جربيها

فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية ، واحدة من أشهر أنواع الفطائر والعجائن، التي تناسب أشهر المخبوزات، وأكثرها انتشارًا خاصة مع أولئك ممن يفضلون تناول وجبة الإفطار في المنزل، أو من يرغبون في الحصول على وجبتهم وتناولها لاحقًا في العمل، كما تناسب المناسبات والعزائم والسفر والمصايف، ولا تستغرق الكثير من الوقت، فقط اتبعي التعليمات بالتحضير واستمتعي بأشهى فطائر ومخبوزات، خاصة فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، تلك العجينة سهلة التحضير، ولا تحتاج سوى لبضع مكونات بسيطة تجدينها في منزلك، واخبزي أشهى فطائر سريعة في الفرن.

يلجأ العديد من الطهاه، وأشهر الشيفات في الوطن العربي حاليًا، إلى استخدام العجينة اليابانية، نظرًا لأنها طرية ومميزة وسهلة في الإعداد والتحضير، وهي تدخل في العديد من الوصفات منها؛ العجينة اليابانية للسينابون، و العجينة اليابانية للبيتزا، ومن أشهر من استخدمها للمعجنات ولهم وصفات مميزة، العجينة اليابانية سولا الشافعي، والعجينة اليابانية أفنان الجوهر، وهي قريبة الشبه من العجينة القطنية منال العالم، وكذلك طريقة عمل معجنات الأقماع، فقد أبدعن في تحضير العجينة اليابانية، واستخدمنها في عمل معجنات يابانية مختلفة.

4 كوب طحين.

¼ كوب سكر.

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان من الحليب المجفف.

ملح بمقدار ملعقتين صغيرتين.

كوب حليب سائل.

ربع كوب من الزبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الطحين.

1 كوب مياه.