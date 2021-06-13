فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية بخطوات سهلة وسريعة لوجبة لذيذة جربيها

فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية ، واحدة من أشهر أنواع الفطائر والعجائن، التي تناسب أشهر المخبوزات، وأكثرها انتشارًا خاصة مع أولئك ممن يفضلون تناول وجبة الإفطار في المنزل، أو من يرغبون في الحصول على وجبتهم وتناولها لاحقًا في العمل، كما تناسب المناسبات والعزائم والسفر والمصايف، ولا تستغرق الكثير من الوقت، فقط اتبعي التعليمات بالتحضير واستمتعي بأشهى فطائر ومخبوزات، خاصة فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، تلك العجينة سهلة التحضير، ولا تحتاج سوى لبضع مكونات بسيطة تجدينها في منزلك، واخبزي أشهى فطائر سريعة في الفرن.استخدامات العجينة اليابانية
يلجأ العديد من الطهاه، وأشهر الشيفات في الوطن العربي حاليًا، إلى استخدام العجينة اليابانية، نظرًا لأنها طرية ومميزة وسهلة في الإعداد والتحضير، وهي تدخل في العديد من الوصفات منها؛ العجينة اليابانية للسينابون، و العجينة اليابانية للبيتزا، ومن أشهر من استخدمها للمعجنات ولهم وصفات مميزة، العجينة اليابانية سولا الشافعي، والعجينة اليابانية أفنان الجوهر، وهي قريبة الشبه من العجينة القطنية منال العالم، وكذلك طريقة عمل معجنات الأقماع، فقد أبدعن في تحضير العجينة اليابانية، واستخدمنها في عمل معجنات يابانية مختلفة.طريقة عمل فطائر باللبنة
- 4 كوب طحين.
- ¼ كوب سكر.
- ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتان من الحليب المجفف.
- ملح بمقدار ملعقتين صغيرتين.
- كوب حليب سائل.
- ربع كوب من الزبدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الطحين.
- 1 كوب مياه.
- ابدئي أولا بتحضير محسن الخبز، وذلك بإحضار مقلاة واسعة، وعلى نار هادئة ضعي بها، كوب مياه مع ثلاث ملاعق من الطحين، وامزجيهم ببطء دون توقف، إلى أن تحصلين على قوام شفاف ومطاط.
- ثم أحضري العجّان الكهربائي، وضعي به باقي مكونات العجينة اليابانية، وابدئي في العجن لمدة 6 دقائق بالتقريب.
- واحرصي على وضع العجان على درجة متوسطة، وتابعي العجين إذا احتاجت إلى رشة من الطحين، أو كانت تلتصق بيديك.
- عقب الانتهاء من العجن، احصلي على العجينة اليابانية، وضعيها في مكان مظلم ودافيء، وذلك حتى تختمر.
- وبعد أن تنتهي العجينة من الاختمار، ويتضاعف حجمها جيدًا، يمكنك استخدامها في عمل أجمل وألذ فطائر لبنة كما ترغبين.
- يمكنك استخدام العجينة اليابانية في طريقة فطيرة قطنية بالفرن، أو طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية، فهي تحتاج إلى عجينة هشة وقطنية وخفيفة.
- وقدميها لأسرتك ساخنة، أو احمليها معك إلى العمل أو النادي.
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فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية ، واحدة من أشهر أنواع الفطائر والعجائن، التي تناسب أشهر المخبوزات، وأكثرها انتشارًا خاصة مع أولئك ممن يفضلون تناول وجبة الإفطار في المنزل، أو من يرغبون في الحصول على وجبتهم وتناولها لاحقًا في العمل، كما تناسب المناسبات والعزائم والسفر والمصايف، ولا تستغرق الكثير من الوقت، فقط اتبعي التعليمات بالتحضير واستمتعي بأشهى فطائر ومخبوزات، خاصة فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، تلك العجينة سهلة التحضير، ولا تحتاج سوى لبضع مكونات بسيطة تجدينها في منزلك، واخبزي أشهى فطائر سريعة في الفرن.استخدامات العجينة اليابانية
يلجأ العديد من الطهاه، وأشهر الشيفات في الوطن العربي حاليًا، إلى استخدام العجينة اليابانية، نظرًا لأنها طرية ومميزة وسهلة في الإعداد والتحضير، وهي تدخل في العديد من الوصفات منها؛ العجينة اليابانية للسينابون، و العجينة اليابانية للبيتزا، ومن أشهر من استخدمها للمعجنات ولهم وصفات مميزة، العجينة اليابانية سولا الشافعي، والعجينة اليابانية أفنان الجوهر، وهي قريبة الشبه من العجينة القطنية منال العالم، وكذلك طريقة عمل معجنات الأقماع، فقد أبدعن في تحضير العجينة اليابانية، واستخدمنها في عمل معجنات يابانية مختلفة.طريقة عمل فطائر باللبنة
- 4 كوب طحين.
- ¼ كوب سكر.
- ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتان من الحليب المجفف.
- ملح بمقدار ملعقتين صغيرتين.
- كوب حليب سائل.
- ربع كوب من الزبدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الطحين.
- 1 كوب مياه.
- ابدئي أولا بتحضير محسن الخبز، وذلك بإحضار مقلاة واسعة، وعلى نار هادئة ضعي بها، كوب مياه مع ثلاث ملاعق من الطحين، وامزجيهم ببطء دون توقف، إلى أن تحصلين على قوام شفاف ومطاط.
- ثم أحضري العجّان الكهربائي، وضعي به باقي مكونات العجينة اليابانية، وابدئي في العجن لمدة 6 دقائق بالتقريب.
- واحرصي على وضع العجان على درجة متوسطة، وتابعي العجين إذا احتاجت إلى رشة من الطحين، أو كانت تلتصق بيديك.
- عقب الانتهاء من العجن، احصلي على العجينة اليابانية، وضعيها في مكان مظلم ودافيء، وذلك حتى تختمر.
- وبعد أن تنتهي العجينة من الاختمار، ويتضاعف حجمها جيدًا، يمكنك استخدامها في عمل أجمل وألذ فطائر لبنة كما ترغبين.
- يمكنك استخدام العجينة اليابانية في طريقة فطيرة قطنية بالفرن، أو طريقة عمل الصفيحة الفلسطينية، فهي تحتاج إلى عجينة هشة وقطنية وخفيفة.
- وقدميها لأسرتك ساخنة، أو احمليها معك إلى العمل أو النادي.
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