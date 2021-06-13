طريقة عمل الاكلير بحشو الكريمة والشكولاتة خطوة بخطوة

الاكلير بحشو الكريمة والشكولاتة، من الحلويات الغربية الذيذة مع الشكولاتة والكريمة، نرغب فى الصيف تقديم اجمل الحلويات الى افراد اسرتنا ويتم تحضيرها بالمنزل باسهل طريقة لضمان صحة وسلامة اطفالنا. عمل الاكلير بالمنزل بالخطوات، لكى نحصل على افضل مذاق وافضل عجينة لعمل الاكليرفى البداية يجب تحضير المقادير واتباع الخطوات التى سوف نعرضها لكم اليوم. طريقة عمل الاكلير بالكريمة طريقة عمل الاكلير بالكريمة نقدم لكم عبر موقعنا ثقفنى سرنجاح الاكلير، بالمقادير والخطوات ليتم تحضيرة بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة ليقدم الى اطفالنا اجمل واشهى الحلويات الذيذة مع الشكولاتة السايحة. مقادير العجينة الاكلير 250مل مايه اللي هي كوباية عصير كبيرة.

رشة ملح.

100مل زيت وممكن زبدة علي زيت.

170دقيق تقريبا كوب ونص.

معلقة صغيرة من سكر.

عدد 4بيضة.

فانيليا.

معلقة خل. خطوات تحضير الاكلير بالمنزل نبدا فى تحضير باحضار وعاء ونضع على النار ونضيف الية الماء، الزيت، الملح والسكر، اول ما يبدأ يغلي نهدي النار خالص ونضيف الدقيق ونقلب بسرعة حتى يختفى الدقيق خالص ويستوي نتركها تبرد. ونضيف بيضة بيضة وتضرب بالمضرب و نضيف الفانيليا والخل. ونحضرصاج مدهون زيت ونبدا فى تشكيل بالطول المطلوب . ويدخل فرن ساخن جدا اول ١٠ دقائق وبعدين نهدي النار علي حتى يستوي وياخد لون وينشف وبعد ما يبرد نبدا فى مرحلة الحشو بكريمة باسترى، الشكولاتة، الكاستر، سنوضح لكم مقادير وحطوات تحضير كريمة باسترى كريم. خطوات تحضير الاكلير بالمنزل مقادير الباستري كريم. عدد 6 من صفار بيض.

من نص الا كوب الاربع سكر حسب الرغبة

تلت كوب نشا

فانيليا

معلقة صغيرة خل أو عصرة ليمون.

عدد 2كوب من لبن حليب.

مكعب من زبدة .

الطريقة ياسترى كريم

نحضر طبق غويط ونضع الصفارالبيض واضف الى ذلك السكر، والفانيليا، ونخلط مضرب جيدا اضيف الى ذلك النشا ونخلط مرة اخرى.

نسخن اللبن ونضيف جزء بخليط الصفار بالتدريج ونضرب بسرعة وبعدين نضيف الخليط لباقي اللبن الحليب ونرفعه علي نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يصبح القوم اثقل.

ثم نضعة فى طبق ونغطي الوجة جيدا باستريتش حتى لا ينشف الوجة ثم ننتظر حتى يبرد خالص ثم نكررعملية الضرب مرة اخرى.

يمكن ان نقسم العجينة الى جزئين يتم التنوع لوتس وضربت بقي باستري بالوتس ونص شوكولاتة سايحة ويمكن استخدام للتزيين صوص شكولاتة مع اضافة مكسرات اختيارى. اسهل طريقة لعمل الاكلير بالشكولاتة وباسترى كريم، نقدمها اليكم. الوسوم

الاكلير بحشو الكريمة والشكولاتة، من الحلويات الغربية الذيذة مع الشكولاتة والكريمة، نرغب فى الصيف تقديم اجمل الحلويات الى افراد اسرتنا ويتم تحضيرها بالمنزل باسهل طريقة لضمان صحة وسلامة اطفالنا. عمل الاكلير بالمنزل بالخطوات، لكى نحصل على افضل مذاق وافضل عجينة لعمل الاكليرفى البداية يجب تحضير المقادير واتباع الخطوات التى سوف نعرضها لكم اليوم. طريقة عمل الاكلير بالكريمة طريقة عمل الاكلير بالكريمة نقدم لكم عبر موقعنا ثقفنى سرنجاح الاكلير، بالمقادير والخطوات ليتم تحضيرة بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة ليقدم الى اطفالنا اجمل واشهى الحلويات الذيذة مع الشكولاتة السايحة. مقادير العجينة الاكلير 250مل مايه اللي هي كوباية عصير كبيرة.

رشة ملح.

100مل زيت وممكن زبدة علي زيت.

170دقيق تقريبا كوب ونص.

معلقة صغيرة من سكر.

عدد 4بيضة.

فانيليا.

معلقة خل. خطوات تحضير الاكلير بالمنزل نبدا فى تحضير باحضار وعاء ونضع على النار ونضيف الية الماء، الزيت، الملح والسكر، اول ما يبدأ يغلي نهدي النار خالص ونضيف الدقيق ونقلب بسرعة حتى يختفى الدقيق خالص ويستوي نتركها تبرد. ونضيف بيضة بيضة وتضرب بالمضرب و نضيف الفانيليا والخل. ونحضرصاج مدهون زيت ونبدا فى تشكيل بالطول المطلوب . ويدخل فرن ساخن جدا اول ١٠ دقائق وبعدين نهدي النار علي حتى يستوي وياخد لون وينشف وبعد ما يبرد نبدا فى مرحلة الحشو بكريمة باسترى، الشكولاتة، الكاستر، سنوضح لكم مقادير وحطوات تحضير كريمة باسترى كريم. خطوات تحضير الاكلير بالمنزل مقادير الباستري كريم. عدد 6 من صفار بيض.

من نص الا كوب الاربع سكر حسب الرغبة

تلت كوب نشا

فانيليا

معلقة صغيرة خل أو عصرة ليمون.

عدد 2كوب من لبن حليب.

مكعب من زبدة .

الطريقة ياسترى كريم

نحضر طبق غويط ونضع الصفارالبيض واضف الى ذلك السكر، والفانيليا، ونخلط مضرب جيدا اضيف الى ذلك النشا ونخلط مرة اخرى.

نسخن اللبن ونضيف جزء بخليط الصفار بالتدريج ونضرب بسرعة وبعدين نضيف الخليط لباقي اللبن الحليب ونرفعه علي نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يصبح القوم اثقل.

ثم نضعة فى طبق ونغطي الوجة جيدا باستريتش حتى لا ينشف الوجة ثم ننتظر حتى يبرد خالص ثم نكررعملية الضرب مرة اخرى.

يمكن ان نقسم العجينة الى جزئين يتم التنوع لوتس وضربت بقي باستري بالوتس ونص شوكولاتة سايحة ويمكن استخدام للتزيين صوص شكولاتة مع اضافة مكسرات اختيارى. اسهل طريقة لعمل الاكلير بالشكولاتة وباسترى كريم، نقدمها اليكم.

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