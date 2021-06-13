أقوي كيراتين طبيعي ينعم ويفرد الشعر المجعد الخشن في ساعتين فقط نتيجة خيال

أقوي كيراتين طبيعي ينعم ويفرد الشعر المجعد الخشن يعتبر الكيراتين علاجًا شائعًا جدًا لمعظم النساء، وخاصة النساء ذوات الشعر المجعد، حيث أنه ينعم الشعر ويعزز تصفيفه ويجعل ملمسه ناعمًا، ومع ذلك، فإن استخدام الكيراتين على المدى الطويل يمكن أن يسبب ضررًا شديدًا للشعر، وذلك لاحتوائه على مواد ضارة بالشعر، كما يتعرض الشعر لدرجات حرارة عالية أثناء تطبيق الكيراتين، ومع ذلك، يمكنك تجنب كل هذه الأضرار بمزيج لتنعيم الشعر الذي نقدمه لك، والذي يبحل محل الكيراتين ويجعل شعرك ناعمًا. أقوي كيراتين طبيعي ينعم ويفرد الشعر المجعد الخشن المكونات المستخدمة: 2 بيضة

موزتان ناضجتان.

ثلاث ملعقة ممتلئة من العسل. طريقة تجهيز كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر اخلطي الموز والبيض والعسل في الخلاط، ثم قومي بوضع الخليط في إناء وأضيفي ملعقة واحدة ممتلئة من البلسم الخاص بك.

مشطي الشعر جيدًا، ودعي المزيج ينقع فيه وقسميه إلى عدة أجزاء، ثم وزعي الخليط كله بالتساوي من الجذور إلى الأطراف، واتركي الخليط لمدة لا تقل عن 2 ساعة على الأقل، ثم قومي بغسله.

يمكنك وضع الماسك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وعندما تجدين أن شعرك يزداد قوة، من الممكن أن تكرر هذه العملية كل عدة أشهر. كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر قومي بتسخين بذور الكتان في إناء كبير على نار خفيفة وقطعيها في محضر الطعام.

سخني كمية صغيرة من زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت فول الصويا على نار خفيفة، ثم أضيفيها إلى دقيق بذور الكتان حتى يتم خلط جميع العناصر المستخدمة معاً.

اخلطي صفار البيض والمايونيز، ثم أضيفي المزيج السابق للخليط مع التقليب المستمر حتى تتداخل المكونات.

قبل الاستحمام ضعي المزيج على شعرك واتركيه على شعرك من الصباح حتى المساء حتى تمتص بصيلات الشعر الخليط بالكامل.

بعد ذلك، اغسلي شعرك بالماء والصابون، ثم اغسليه بالماء والشامبو الذي يتناسب مع شعرك.

كرر هذه العملية 2 مرة على الأقل في الأسبوع لجعل الشعر طبيعيًا أملسًا وناعماً، بعيدًا عن المكونات الاصطناعية الغير نافعة. كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الوسوم

أقوي كيراتين طبيعي ينعم ويفرد الشعر المجعد الخشن يعتبر الكيراتين علاجًا شائعًا جدًا لمعظم النساء، وخاصة النساء ذوات الشعر المجعد، حيث أنه ينعم الشعر ويعزز تصفيفه ويجعل ملمسه ناعمًا، ومع ذلك، فإن استخدام الكيراتين على المدى الطويل يمكن أن يسبب ضررًا شديدًا للشعر، وذلك لاحتوائه على مواد ضارة بالشعر، كما يتعرض الشعر لدرجات حرارة عالية أثناء تطبيق الكيراتين، ومع ذلك، يمكنك تجنب كل هذه الأضرار بمزيج لتنعيم الشعر الذي نقدمه لك، والذي يبحل محل الكيراتين ويجعل شعرك ناعمًا. أقوي كيراتين طبيعي ينعم ويفرد الشعر المجعد الخشن المكونات المستخدمة: 2 بيضة

موزتان ناضجتان.

ثلاث ملعقة ممتلئة من العسل. طريقة تجهيز كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر اخلطي الموز والبيض والعسل في الخلاط، ثم قومي بوضع الخليط في إناء وأضيفي ملعقة واحدة ممتلئة من البلسم الخاص بك.

مشطي الشعر جيدًا، ودعي المزيج ينقع فيه وقسميه إلى عدة أجزاء، ثم وزعي الخليط كله بالتساوي من الجذور إلى الأطراف، واتركي الخليط لمدة لا تقل عن 2 ساعة على الأقل، ثم قومي بغسله.

يمكنك وضع الماسك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وعندما تجدين أن شعرك يزداد قوة، من الممكن أن تكرر هذه العملية كل عدة أشهر. كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر قومي بتسخين بذور الكتان في إناء كبير على نار خفيفة وقطعيها في محضر الطعام.

سخني كمية صغيرة من زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت فول الصويا على نار خفيفة، ثم أضيفيها إلى دقيق بذور الكتان حتى يتم خلط جميع العناصر المستخدمة معاً.

اخلطي صفار البيض والمايونيز، ثم أضيفي المزيج السابق للخليط مع التقليب المستمر حتى تتداخل المكونات.

قبل الاستحمام ضعي المزيج على شعرك واتركيه على شعرك من الصباح حتى المساء حتى تمتص بصيلات الشعر الخليط بالكامل.

بعد ذلك، اغسلي شعرك بالماء والصابون، ثم اغسليه بالماء والشامبو الذي يتناسب مع شعرك.

كرر هذه العملية 2 مرة على الأقل في الأسبوع لجعل الشعر طبيعيًا أملسًا وناعماً، بعيدًا عن المكونات الاصطناعية الغير نافعة. كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

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