حضري كفتة الحاتي المشوية في البرطمان الزجاجي بالفرن والطعم زي المحلات الكبرى

كفتة الحاتي المشوية في البرطمان الزجاجي، تعد كفتة الحاتي من الوجبات السريعة المشوية التي يمكن الإعتماد عليها في وجبات الرجيم لأن السعر الحراري بسيطة ومعدل الحرق لها عالي، والكفتة يمكن يتم عملها بكل سهولة ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة والجديد بأن يتم عملها في البرطمان بالفرن والطعم مثل المحلات الكبرى الخاصة بالمشاوي، من خلال السطور القادمة سنوضح طريقة عملها بالخطوات كما سوف نعرض المقادير والمكونات بالتفصيل.

نصف كيلو من اللحم المفروم البلدي.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح، فلفل أسود.

بهارات مخصصة للحمة المشوية.

برطمان زجاجي.

أعواد الكفتة الخشبية.

فحم.

مكونات كفتة الحاتي المشوية بالبرطمان:بالخطوات طريقة تحضير كفتة الحاتي المشوية في البرطمان:

تعد كفتة الحاتي المشوية من أسهل الطرق في خطوات عملها بشكل صحيح، ويتم عملها في البرطمان الزجاجي ليكون طعمها مثل كفتة الحاتي بالمحلات الكبرى:

الخطوة الأولى نعمل على تنظيف البصل وغسلها وبشرها ناعم جدا. بعد ذلك قومي بوضع اللحمة المفرومة في بولة عميقة، ثم قومي بإضافة التوابل الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة المشوية. بعدها نقوم بوضع البصل المفروم مع الخليط السابق، ثم نخلطهم سويا حتى يتم المزج جيدا. يتم تشكيل اللحمة المفرومة لأصابع في الأعواد الخشبية. حضري الخطوة التالية البرطمان الزجاج وقومي برص أعواد الكفتة في البرطمان، بعد ذلك حضري ورق الألمونيوم ونغطي البرطمان. بعدها نضع على الورق من فوق الفحمة، ونضع البرطمان في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يتم نضجها تماما.

طريقة تحضير سلطة الطحينة مع الكفتة المشوية:

سلطة الطحينة يتم عملها بجوار الكفتة المشوية أو اللحمة المشوية في أغلب الوقت لأنها مرتبطة بها مع مر الزمن من خلال السطور التالية سنوضح طريقة عملها والمكونات الصحيحة لعملها بشكل صحيح.

خمسة ملاعق كبيرة من الطحينة الخام.

نصف كوب من الحليب.

ملح، شطة، كمون.

خل، ملعقة من عصير الليمون.

حضري بولة عميقة وضعي بها الطحينة الخام. بعد ذلك ضعي الحليب مع التقليب المستمر، ضيفي بعدها كل المكونات السابقة مع التقليب المستمر.

مكونات سلطة الطحينة:طريقة تحضير سلطة الطحينة بالخطوات: