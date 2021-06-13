طريقة عمل كريم النشا والقهوة الرائع لتفتيح البشرة وتقشيرها

كريم النشا والقهوة ، من أقوي الكريمات الفعالة وأكثرهم استخداماً، حيث يعمل الكريم على غلق مسام البشرة وتفتيحها بشكل رهيب، ويمنح الوجه نضارة غير عادية، ويزيد من إشراقه وجماله، ويتكون الكريم من مكونات طبيعية تتغلغل داخل المسام، فتساعد على تفتيحها وتنظيفها من البثور والحبوب السوداء المزعجة، كما يدخل الكريم في عدة استخدامات أخرى فهو يساعد على تقشير البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل طبيعي ولا يتسبب بأي أضرار للبشرة، ويساعد على تنعيم الوجه والأيدي وإزالة الأوساخ والدهون المتراكمة تحت الجلد، وسوف نقدم لكي يا سيدتي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم النشا والقهوة السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها بكل سهولة وبدون مجهود بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم النشا والقهوة الرائع

يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات الطبيعية وهى كما يأتي:-

زيت اللوز الحلو. ملعقة كبيرة من البن. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة كبيرة من جل الصبار. نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والقهوة الرائع لتفتيح البشرة وتقشيرها في وقت قصير وهى كما يأتي:-

نحضر علبة صغيرة فارغة ونضع بها ملعقة البن، وملعقة النشا، وماء الورد ونخلطهم جيدًا مع بعض.

نضيف زيت اللوز، ثم الجلسرين، ثم جل الصبار، ونقلبهم مع بعض جيدًا حتى تختلط المكونات.

نحضر وعاء ونضع به ماء مغلي، ثم نضع العلبة داخل الماء ونقلبهم جيدًا حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط كريمي.

نرفع العلبة من الماء الساخن ونضعها جانب حتى تبرد تمامًا، ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك.

نقوم باستخدام الكريم يومياً في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة

سوف نتعرف على الفوائد الطبيعية التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-