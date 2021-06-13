دراسة: نظام غذائي يمنع الإصابة الشديدة بكورونا

في ظل الانتشار الكبير على مستوى العالم لوباء كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا، يجري المختصون والأطباء في المراكز والهيئات الطبية كثير من الأبحاث لفهم الآلية التي يصيب بها الفيروس الإنسان، ويبحثون في العوامل التي تلعب دورًا في ذلك، ومؤخرًا كثر الحديث عن الأنظمة الغذائية وعلاقتها بالفيروس، والدراسة التالية توضح اكثر عن ذلك..

النظام الغذائي وكورونا

أجريت دراسة استقصائية لستة دول بناءً على الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا خلال مسح نشر في مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health وخلال الدراسة ابتكر الفريق أنظمة غذائية متنوعة تجمع بين الأنظمة الغذائية النباتية الغنية بالخضراوات والبقوليات والمكسرات، والدجاج واللحوم الحمراء والمعالجة، وحمية تحتوي على أسماك أو محار إضافية، وأنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات عالية البروتين.

وطلب من أكثر من 2800 طبيبًا وممرضًا في الخطوط الأمامية في المستشفيات التي تعالج مرضى كورونا إتباعها، وتم تسجيل مختلف حالات الإصابة بكورونا ، وأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل الخلفية الشخصية والتاريخ الطبي واستخدام الأدوية ونمط الحياة.

نتيجة الدارسة

وفقًا للدراسة تم ربط النظم الغذائية النباتية والأسماك بنسبة 73% و59% أقل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، على التوالي وأظهرت العديد من الدراسات أن التغذية تلعب دورًا مهمًا في شدة الإصابة بفيروس كورونا وأعراضه ومدته.

وأكدت الدراسة أن النظام الغذائي المعتمد على النباتات والأسماك قد يقلل من خطر الإصابة بنوع معتدل أو شديد من كورونا، وكان الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات عالي البروتين لديهم ما يقرب من 4 أضعاف احتمالات الإصابة بعدوى كورونا المعتدلة إلى الشديدة مقارنة بأولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا نباتيًا.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة تشير إلى أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يمكن اعتباره للحماية من كورونا الشديد، وسلطوا الضوء كذلك على أن اتباع نظام غذائي عالي الجودة مهم لتكوين استجابة مناعية كافية، مما سيقلل من قابلية الإصابة بالمرض وكذلك شدته.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.