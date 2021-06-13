هل الم الثدي بعد الدورة طبيعي وما دوت الخليج الاسباب، ومعلوم أن اعراضاً عدة ضمن ما يعرف بمتلازمة ما قبل الحيض، تصاب بها معظم النساء قبل فترة من نزول الدورة الشهرية، وتشمل الم الثدي والصداع واوجاع البطن وتقلبات المزاج وغيرها.

وبالتالي فإن الم الثدي قبل الدورة الشهرية هو أمر طبيعي نتيجة تغير الهرمونات ومستوياتها في الجسم، لكن ماذا عن الم الثدي بعد الدورة وهل هو طبيعي أم يجب الخشية منه؟

في موضوعنا اليوم، نتحدث عن اسباب الم الثدي بعد الدورة وفق معلومات جمعناها لك عزيزتي من المواقع الطبية، لكن يفضل دوماً استشارة الطبيب المختص في حال معاناتك من هذا الالم وتكراره.

هل الم الثدي بعد الدورة طبيعي

يشير الخبراء إلى أن الم الثدي بعد الدورة قد ينم عن الاصابة بأورام حميدة ناجمة عن تغيرات فيسيولوجية تحدث شهرياً مع نزول الدورة، وبشكل خاص عند النساء ممن يعانين من مرض التكيس الليفي. ما يسبب الألم في الثدي والشعور بالثقل مع بعض الانتفاخ في الثدي، وهي اعراض تبدأ قبل الدورة ويمكن أن تنتهي بعد عدة أيام من نزول الدم.

لكن استمرار هذه الآلام بعد الدورة قد يكون ناجماً عن التهاب في غضروف القفص الصدري او وجود التهاب او خراج في الثدي. وتكون هذه الآلام شديدة ولا يمكن تحملها حتى أنها قد تكون أشد من ألم الدورة الشهرية. ويترافق الألم مع الاحمراء وتورم الجلد في الثدي عند المنطقة المصابة، كما يمكن أن تعاني بعض النساء من ارتفاع الحرارة.

الم الثدي بعد الدورة وسرطان الثدي

يرجح الخبراء أن يكون الم الثدي بعد الدورة، دلالة على الإصابة بسرطان الثدي الناجم عن ورم خبيث، وفي هذه الحالة ينبغي مراجعة الطبيب المختص لإجراء فحص للثدي والالام المصاحبة له.

ما دوت الخليج اسباب الم الثدي بعد الدورة

تقف أسباب أخرى وراء الألم الذي يلم بالمرأة بعد الدورة، ومنها:

التقلبات الهرمونية التي تلبغ ذروتها في مرحلتي البلوغ والحمل، وعند الوصول لسن انقطاع الطمث.

بنية الثدي وكبر حجمه ما يتسبب بألم حتى بعد انتهاء الدورة.

اتباع نظام غذائي غير صحي غني بالدهون والكربوهيدرات.

الخضوع لعمليات جراحية او تجميلية في الثدي.

ارتداء حمالة صدر لا تتناسب لا تتناسب مع حجم الثدي، او مصنوعة من قماش غير مريح أو بداخلها أسلاك حديدية.

تناول بعض الادوية ذات الآثار الجانبية المتمثلة في تورم الثدي وانتفاخه، وابرز هذه الادوية حبوب منع الحمل وعلاجات العقم.

الاصابة بسرطان الثدي المترافق مع تورم في الثدي.

كيف يمكن علاج الم الثدي بعد الدورة

يمكنك تطبيق بعض العلاجات الطبيعية في المنزل للتخلص من الم الثدي بعد الدورة وعلاجه، وهي على الشكل التالي: