طريقة عمل كريم الأساس السحري لإخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها

كريم الأساس ، من الكريمات المهمة في حياة أي سيدة أو فتاة، لأنه يستخدم في إخفاء عيوب البشرة وتوحيد لونها، حيث أنه يعمل على إخفاء الندبات والحبوب والبثور من البشرة، والكريم يمكن تحضيره في المنزل من مكونات بسيطة ورخيصة، بدل من شرائه من محلات التجميل والصيدليات، وتكون تكلفة شرائه كبيرة، ولا يعطينا النتيجة المطلوبة ويضر بالبشرة وخاصة الدهنية، وكثير من السيدات يعتمدون عليه بشكل أساسي أثناء الخروج، وخلال المناسبات والأفراح، وخاصة السيدات اللاتي يعانون من مشاكل في بشرتهم، وينصح كثير من خبراء التجميل باستخدام الكريمات التي يتم صناعتها بالمنزل لأنها تكون آمنه، وتكون خالية من المواد الكيميائية التي تسبب الحساسية والالتهابات للبشرة، وتوجد كريمات كثيرة يتم تحضيرها بالمنزل مثل كريم الحلبة والكركم، الذي يعمل على تفتيح البشرة وشد الوجه، وكريم الليمون والنشا الذي يستخدم في إزالة التجاعيد، وكريم البقدونس الذي يعمل على تبييض البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأساس السحري في المنزل.

مكونات عمل كريم الأساس السحري بالمنزل

يحتوي هذا النوع من الكريمات على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان ورخيصة الثمن وهى كما يأتي:-

كريم مرطب يكون مناسب للبشرة، سواء كانت البشرة دهنية أو جافة.

بودر مناسب لنوع البشرة.

عبوة مناسبة ومعقمة.

أداة صغيرة رفيعة وحادة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأساس السحري في إخفاء العيوب وتوحيد لون البشرة وهى كما يلي:-

نأخذ كمية مناسبة من الكريم المرطب، ثم نقوم بوضعها في العلبة الفارغة. نقوم ببشر كمية من البودر باستخدام الأداة الحادة، ثم نقوم بدمجها مع الكريم المرطب الذي يوجد بالعلبة. بعد دمج الكريم المرطب مع البودر المناسب لنوع ولون البشرة، يصبح الكريم جاهز للاستخدام.

طريقة عمل كريم الأساس بوصفة ثانية

تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية وهى كما يأتي:-

كوب نشا مطحون بشكل جيد.

ملعقتان من الشوفان المطحون تماماً.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو البودر، أو القهوة البودر المطحونين بشكل جيد.

١٠ نقاط من زيت بذور العنب.

علبة فارغة مناسبة لوضع الكريم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الأساس الرهيب في علاج مشاكل البشرة وتوحيد لونها وهى كما يلي:-