طريقة عمل كيكة البرتقال ونتيجة مضمونة وسهلة في البيت

الكيك بصفة عامة من أكثر أنواع الحلوى التي يعشقها الأطفال لأنها تعتبر كوجبة إفطار متكاملة العناصر الغذائية مع كوب من اللبن، ولكن تبقى كيك البرتقال فى المقدمة فهي من أولى أنواع الحلوى التي لها مذاق خاص لدي الجميع، ويوجد عدة طرق مختلفة لعمل كيك البرتقال فمن الممكن وضع معها الزبادي، أو من الممكن عملها بصلصه الطوفي، أو بصلصة الجبن أو تحضيرها بالبرتقال فقط، والجديد لدينا أننا نقوم بتحضيرها دون الحاجة إلى فرن نهائياً ونقوم بتجهيز على الغاز، وهذا ما نستعرضه معا في خلال الأسطر القليلة القادمة. مكونات عمل كيك البرتقال على الغاز: مكونات عمل كيك البرتقال على الغاز: لكي نقوم بتجهيز كيك البرتقال على الغاز نحتاج إلى: نصف كوب من عصير البرتقال.

كوب من زيت الذرة.

نجهز نصف ملعقة صغيرة من الملح، مع نصف كوب من الحليب، وملعقتين كبيرتين من البيكنج باودر.

نقوم بشراء ثلاثة أكواب من الدقيق، وملعقة صغيرة من الفانيليا.

نجهز كوب ونصف من السكر وأربعة بيضات.

نقوم بتحضير ملعقة كبيرة من برش البرتقال. كيفية تجهيز كيكة البرتقال على الغاز: كيفية تجهيز كيكة البرتقال على الغاز: كيك البرتقال على الغاز من أبسط وأسهل أنواع الحلوى التى نقوم بتحضيرها في المنزل، وكل ما تفعله اتباع الإرشادات الآتية نقوم بتجهيز قالب مع مراعاة أن يكون له فتحة من منتصفه. نقوم بدهنه بملعقة من السمن ورشة بسيطه من الدقيق ونتركه جانباً. نقوم بإحضار إناء ونخلط الدقيق مع البيكنج باودر مع الملح ونقلبهم جيدا، ثم ننخله على قطعة من ورق الزبدة. نقوم بوضع عصير البرتقال مع تقليب هذه المكونات جيداً. نحضر إناء الخلاط الكهربائي، ونضع فيه البيض مع الفانيليا مع السكر، ونشغل الخلاط علي سرعة متوسطة. نقوم بوضع الزيت حبة تلو الأخرى اثناء تشغيل الخلاط، ثم نضع الحليب. نقوم بوضع هذا الخليط مع خليط الدقيق ونقلبهم جيدا فى إتجاه واحد لحين الحصول على خليط ناعم. نقوم بوضع برش البرتقال ونضع الخليط في القالب ونغطيه. نقوم بإحضار القطعة الخاصة بالخبز ونضعها على النار، ونضع القالب فوقها على نار هادئة. نترك الكيك لمدة ستون دقيقة ثم نطفي النار، ونقلب الكيك على شبك معدني ونتركه يبرد نهائياً، ونقطعها ونضعها في طبق التقديم ونتناولها. الوسوم

الكيك بصفة عامة من أكثر أنواع الحلوى التي يعشقها الأطفال لأنها تعتبر كوجبة إفطار متكاملة العناصر الغذائية مع كوب من اللبن، ولكن تبقى كيك البرتقال فى المقدمة فهي من أولى أنواع الحلوى التي لها مذاق خاص لدي الجميع، ويوجد عدة طرق مختلفة لعمل كيك البرتقال فمن الممكن وضع معها الزبادي، أو من الممكن عملها بصلصه الطوفي، أو بصلصة الجبن أو تحضيرها بالبرتقال فقط، والجديد لدينا أننا نقوم بتحضيرها دون الحاجة إلى فرن نهائياً ونقوم بتجهيز على الغاز، وهذا ما نستعرضه معا في خلال الأسطر القليلة القادمة. مكونات عمل كيك البرتقال على الغاز: مكونات عمل كيك البرتقال على الغاز: لكي نقوم بتجهيز كيك البرتقال على الغاز نحتاج إلى: نصف كوب من عصير البرتقال.

كوب من زيت الذرة.

نجهز نصف ملعقة صغيرة من الملح، مع نصف كوب من الحليب، وملعقتين كبيرتين من البيكنج باودر.

نقوم بشراء ثلاثة أكواب من الدقيق، وملعقة صغيرة من الفانيليا.

نجهز كوب ونصف من السكر وأربعة بيضات.

نقوم بتحضير ملعقة كبيرة من برش البرتقال. كيفية تجهيز كيكة البرتقال على الغاز: كيفية تجهيز كيكة البرتقال على الغاز: كيك البرتقال على الغاز من أبسط وأسهل أنواع الحلوى التى نقوم بتحضيرها في المنزل، وكل ما تفعله اتباع الإرشادات الآتية نقوم بتجهيز قالب مع مراعاة أن يكون له فتحة من منتصفه. نقوم بدهنه بملعقة من السمن ورشة بسيطه من الدقيق ونتركه جانباً. نقوم بإحضار إناء ونخلط الدقيق مع البيكنج باودر مع الملح ونقلبهم جيدا، ثم ننخله على قطعة من ورق الزبدة. نقوم بوضع عصير البرتقال مع تقليب هذه المكونات جيداً. نحضر إناء الخلاط الكهربائي، ونضع فيه البيض مع الفانيليا مع السكر، ونشغل الخلاط علي سرعة متوسطة. نقوم بوضع الزيت حبة تلو الأخرى اثناء تشغيل الخلاط، ثم نضع الحليب. نقوم بوضع هذا الخليط مع خليط الدقيق ونقلبهم جيدا فى إتجاه واحد لحين الحصول على خليط ناعم. نقوم بوضع برش البرتقال ونضع الخليط في القالب ونغطيه. نقوم بإحضار القطعة الخاصة بالخبز ونضعها على النار، ونضع القالب فوقها على نار هادئة. نترك الكيك لمدة ستون دقيقة ثم نطفي النار، ونقلب الكيك على شبك معدني ونتركه يبرد نهائياً، ونقطعها ونضعها في طبق التقديم ونتناولها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البرتقال ونتيجة مضمونة وسهلة في البيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.