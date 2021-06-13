طريقة عمل روج الشفايف الثابت بألوان مختلفة ومكونات طبيعية

طريقة عمل روج الشفايف الثابت ، محدد الشفاه الطبيعي له فوائد عديدة للشفاه ويمكن استخدامه على الخدين وفوق العينين فهذه الوصفة مصنوعة من مواد طبيعية وتحافظ على ثباتها قدر الإمكان. بالنسبة للنساء والفتيات؛ يعتبر روج الشفايف الثابت أساس الماكياج حيث يبرز أجزاء مهمة من الوجه ومن الأفضل صنع الروج بألوان مختلفة في المنزل بمواد يمكنها أن ترطب وتغذي البشرة في نفس الوقت. واليوم سنصنع روج الشفايف بألوان ودرجات مختلفة في المنزل ودائم باستخدام مواد طبيعية آمنة على البشرة. ومن ناحية آخري فإن لون الكشمير شائع جدًا في صناعة الأزياء والموضة ، لذا فإن الفتيات والنساء من جميع الأعمار يتجهون لشرائه بمبالغ باهظة الثمن. ولذلك سوف نصنعه بالمنزل.

طريقة عمل روج الشفايف الثابت

يعطي الروج للمرأة مظهرًا مشرقًا وأنثويًا ، ويعتبر الروج الكشمير والبينك من الأجمل والأكثر تهدئة من الأحمر. لأنه يأتي بألوان مختلفة ويمكن تنسيقه مع جميع ألوان البشرة، إذا كنت من محبي أحمر الشفاه البينك فسوف نوضح لك كيفية صنع أحمر الشفاه بدرجات مختلفة لجعل شفتيك تبدو ساحرة وأنثوية.

روج الشفايف الثابت

سوف تحتاجين في هذه الوصفة إلي بعض المكونات البسيطة التي ستساعدكِ على صنع روج شفاه ثابت وتتكون من الآتي:

2 ملعقة ملون طعام غذائي.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

½ ملعقة صغيرة جلسرين.

قطرتان من الكحول.

قومي بوضع لون الطعام والكحول في إناء وخلطهم جيداً، ثمّ ضعي الجلسرين مع الاستمرار في التقليب. وبعد ذلك يتم إضافة ماء الورد مع الاستمرار في التقليب حتي تتكون عجينة متماسكة يتم تعبئته في علبة روج احمر فارغة.

1 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من شمع العسل.

قطرات من زيت فيتامين هـ.

قطرات من زيت النعناع.

ملعقة صغيرة من لون الطعام أو البنجر.

في إناء يتم وضعه على حمام بخار نضع به زيت الزيتون وزبدة الشيا وشمع العسل وعند خلط المكونات جيداً يتم وضع باقي المكونات مع بعضها البعض وخلطهم جيداً وتعبئة روج الشفايف السائل في علبة صغيرة وحفظها لحين الاستخدام.

روج الشفايف الثابت السائل