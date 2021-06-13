طريقة عمل كيكه الأيس كريم كيكه صيفية من مطبخ المنزل

طريقة عمل كيكه الأيس كريم تعتبر من منصفات أطباق الحلويات الباردة الشهية فهي عبارة عن كيكه صيفية عادية من الممكن أعداد طريقة كيكه الأيس كريم بأكثر من نكهة مختلفة منها الفواكه مثل الفراولة والبرتقال أو نكهة الشوكولاته ولكن يتم تزيينها بالأيس كريم وهنا احرصي على أن تكون الكيكه بارده تماما حتى لا يذوب الأيس كريم من عليها وفي العادة تبحث كل ربه منزل عن أخف وألذ حلويات الصيف ومن السهل عمل الأيس كريم في المنزل بدون ماكينة بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل مطبخ أو من الممكن استعمال الأيس كريم المباع في المحلات لكن هنا سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم وهي كيكه الأيس كريم مع مراعاة اتباع المقادير وأهم الخطوات لكي تحصلي على نتيجة متميزة. طريقة عمل كيكه الأيس كريم ومكوناتها طريقة عمل كيكه الأيس كريم ومكوناتها مكونات الكيكه: 4 حبات بيض متوسطة الحجم درجة حرارة المطبخ.

1 كوب سكر ابيض.

نصف كوب كبير زيت الذرة.

مقدار كوب كبير من الحليب السائل.

2 كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر. المكونات اللازمة لعمل الأيس كريم 4 كوب حليب سائل.

مقدار كوب سكر بودره.

2 كوب كريمة خفق بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة التحضير في وعاء عميق ضعي الحليب السائل مضاف إليه السكر عن طريق المضرب الكهربائي اخفقي المكونات حتى يصير الخليط كريمي. ثم ضيفي كريمة الخفق الى الخليط مع الاستمرار في الخفق حتى يصير المزيج ناعم مع إضافة الفانيليا. ضيفي نكهة الفواكه الى خليط الأيس كريم مثل نكهة الفراولة أو التوت أو وضع عصير بودره أو ممكن استعمال عصير طبيعي بدل الحليب السائل وخفقة مع باقي المكونات السابق ذكرها. ثم ضعي الأيس كريم في فريزر الثلاجة لمدة لا تقل عن 12 ساعة حتى يصبح المزيج أيس كريم جاهز مثلجا سوف نستعمله لاحقا على الكيكه. المكونات اللازمة لعمل الأيس كريمطريقة التحضير من خلال هذا الفيديو طريقة اخري لعمل كيكه الأيس كريم. طريقة تحضير كيكه الأيس كريم احضري وعاء عميق واخفقي فيه البيض ثم ضيفي علية السكر مع الاستمرار في عملية الخفق حتى يذوب يختفي السكر نهائيا. بعد ذلك ضيفي زيت الذرة مع الاستمرار في عملية الخفق إلي أن يصير المزيج كريمي. ثم ضيفي عليهم الحليب السائل وأيضا استمري في عملية الخفق إلي أن يمتزج الحليب مع باقي المكونات. ثم ضيفي عليهم الدقيق و البيكنج باودر بالتدريج إلي أن تنتهي من كل كميه الدقيق مع الاستمرار في عملية الخفق. احضري قالب كيك مبطن بورق الزبدة ثم اسكبي مزيج الكيك في داخله.

وادخلي قالب الكيك الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة متوسطه لمدة من الزمن 40 الى 45 دقيقة حتى يتم نضج الكيك تماما و يكتسب اللون الذهبي الجميل. بعد أن يخرج قالب الكيك من الفرن ويبرد ضعيه في طبق التقديم حتى يبرد نهائيا حتى لا يذوب الأيس كريم من على الكيكه. احضري الأيس كريم من الفريزر السابق تحضيره في أعلي المقال بعد مرور 12 ساعة وزيني به الكيكه بالطريقة المفضلة لكى مع الحرص على توزيع الأيس كريم بالكامل على الكيكه. زيني الكيكه من أعلي بقطع الفواكه المتوفرة لديكى من أعلي. طريقة تحضير كيكه الأيس كريم الوسوم

طريقة عمل كيكه الأيس كريم تعتبر من منصفات أطباق الحلويات الباردة الشهية فهي عبارة عن كيكه صيفية عادية من الممكن أعداد طريقة كيكه الأيس كريم بأكثر من نكهة مختلفة منها الفواكه مثل الفراولة والبرتقال أو نكهة الشوكولاته ولكن يتم تزيينها بالأيس كريم وهنا احرصي على أن تكون الكيكه بارده تماما حتى لا يذوب الأيس كريم من عليها وفي العادة تبحث كل ربه منزل عن أخف وألذ حلويات الصيف ومن السهل عمل الأيس كريم في المنزل بدون ماكينة بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل مطبخ أو من الممكن استعمال الأيس كريم المباع في المحلات لكن هنا سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم وهي كيكه الأيس كريم مع مراعاة اتباع المقادير وأهم الخطوات لكي تحصلي على نتيجة متميزة. طريقة عمل كيكه الأيس كريم ومكوناتها طريقة عمل كيكه الأيس كريم ومكوناتها مكونات الكيكه: 4 حبات بيض متوسطة الحجم درجة حرارة المطبخ.

1 كوب سكر ابيض.

نصف كوب كبير زيت الذرة.

مقدار كوب كبير من الحليب السائل.

2 كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر. المكونات اللازمة لعمل الأيس كريم 4 كوب حليب سائل.

مقدار كوب سكر بودره.

2 كوب كريمة خفق بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. طريقة التحضير في وعاء عميق ضعي الحليب السائل مضاف إليه السكر عن طريق المضرب الكهربائي اخفقي المكونات حتى يصير الخليط كريمي. ثم ضيفي كريمة الخفق الى الخليط مع الاستمرار في الخفق حتى يصير المزيج ناعم مع إضافة الفانيليا. ضيفي نكهة الفواكه الى خليط الأيس كريم مثل نكهة الفراولة أو التوت أو وضع عصير بودره أو ممكن استعمال عصير طبيعي بدل الحليب السائل وخفقة مع باقي المكونات السابق ذكرها. ثم ضعي الأيس كريم في فريزر الثلاجة لمدة لا تقل عن 12 ساعة حتى يصبح المزيج أيس كريم جاهز مثلجا سوف نستعمله لاحقا على الكيكه. المكونات اللازمة لعمل الأيس كريمطريقة التحضير من خلال هذا الفيديو طريقة اخري لعمل كيكه الأيس كريم. طريقة تحضير كيكه الأيس كريم احضري وعاء عميق واخفقي فيه البيض ثم ضيفي علية السكر مع الاستمرار في عملية الخفق حتى يذوب يختفي السكر نهائيا. بعد ذلك ضيفي زيت الذرة مع الاستمرار في عملية الخفق إلي أن يصير المزيج كريمي. ثم ضيفي عليهم الحليب السائل وأيضا استمري في عملية الخفق إلي أن يمتزج الحليب مع باقي المكونات. ثم ضيفي عليهم الدقيق و البيكنج باودر بالتدريج إلي أن تنتهي من كل كميه الدقيق مع الاستمرار في عملية الخفق. احضري قالب كيك مبطن بورق الزبدة ثم اسكبي مزيج الكيك في داخله.

وادخلي قالب الكيك الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة متوسطه لمدة من الزمن 40 الى 45 دقيقة حتى يتم نضج الكيك تماما و يكتسب اللون الذهبي الجميل. بعد أن يخرج قالب الكيك من الفرن ويبرد ضعيه في طبق التقديم حتى يبرد نهائيا حتى لا يذوب الأيس كريم من على الكيكه. احضري الأيس كريم من الفريزر السابق تحضيره في أعلي المقال بعد مرور 12 ساعة وزيني به الكيكه بالطريقة المفضلة لكى مع الحرص على توزيع الأيس كريم بالكامل على الكيكه. زيني الكيكه من أعلي بقطع الفواكه المتوفرة لديكى من أعلي. طريقة تحضير كيكه الأيس كريم

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