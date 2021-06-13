طريقة سريعة لقلي الباذنجان بدون أن يشرب نقطة زيت طريقة غريبة جدا .. هتستخدمها دايما

الباذنجان المقلي هو من الذ وأشهى الاكلات الشعبية التي يفضل الجميع تناولها وهو له أكثر من طريقة ولكن الكثير منا يزعجه أنه يمتص كمية كبيرة من الزيت حيث أن هذا ضار لمرضى الكوليسترول ومن هم يتبعون حمية غذائية ويبحث الجميع عن طرق بديله له بسبب الزيت ولكن من خلال هذا المقال دعنا نتعرف على طريقة جديده لقلي الباذنجان دون أن يمتص الزيت.

طريقة قلي الباذنجان دون ان يمتص نقطة زيت

الطريقة الأولى : نقوم بتقطيع الباذنجان الى شرائح ثم نضعه في وعاء يحتوي على ماء مغلي ثم نقوم بأضافة ملعقتين كبار من الملح ونتركه في هذا الماء لمدة ربع ساعة حتى نجد ان الماء لونه قد تغير الى اللون البني ثم نقوم بتصفية الباذنجان ثم نتركه لمدة خمس دقائق حتى يتم تصفيته من الماء تماما.

ثم قومي بوضع المقلاة على النار وبها كمية قليله من الزيت وعندما يسخن الزيت قومي بوضع الباذنجان في الزيت وعندما يأخذ اللون الذهبي ازيلي الباذنجان من الزيت.

الطريقة الثانية:

قومي بوضع القليل من زيت الزيتون في المقلاة وقومي بتسخينه جيدا ثم قومي بوضع شرائح الباذنجان في زيت الزيتون سوف تجدي انه لم يمتص الزيت حيث أن المعروف أن الباذنجان لا يمتص زيت الزيتون.

الطريقة الثالثة:

قومي بتقطيع الباذنجان الى شرائح ثم قومي برش عليه ملعقتين كبار من الملح وأتركيه لمدة ربع ساعه ثم قومي بتسخين الزيت جيدا ثم قومي بوضع الباذنجان واحدة تلو الأخرى وسوف تجدي أن الباذنجان لم يشرب الزيت حيث أن الملح يعمل على يقوم بافراغ السوائل من الباذنجان.

وقد قمنا من خلال السطور السابقة بتوضيح أكثر من طريقة لقلي الباذنجان دون ان يتص نقطة زيت نرجو ان نكون قد افادناكم بهذا الشرح.