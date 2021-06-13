طريقة عمل الكبة المقلية ألذ من المطاعم.. إزاي نعمل كبة ناجحة ومقرمشة من أول مرة

تحب أن تجد طريقة عمل الكبة المقلية التي تعد من أشهر الأكلات الشعبية في سوريا ولبنان والتي ظهرت وبشكل كبير في مصر والدول الخليجية، فغزت جميع المطاعم واعتاد الجميع يقدمها في الاحتفالات لتكون من أساسيات البوفيه في الأفراح، فإذا كنت تريد معرفة سر وصفة الكبة المتماسكة لا تفك أثناء القلي بطعمها اللذيذ و لونها الذهبي المقرمشة تابع معنا هذا المقال. طريقة عمل الكبة السورية المقلية طريقة عمل الكبة السورية المقلية مقادير عجينة الكبة السورية: 3 اكواب من البرغل المطحون ناعم بما يقدر نصف كيلو.

5 أكواب ماء عادي لنقع البرغل.

نصف كيلو جرام لحمة حمراء بدون دهون.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة دبس الرمان .

بهارات وملح وفلفل أسود. وصفة الكبة المقلية المقرمشة يغسل ويطحن البرغل ويتم نقعه مدة 30 دقيقة.

يصفى البرغل المطحون جيداً.

نضيف اللحمة المفرومة إلى البرغل المطحون والمنقوع في العجان الكهربائي، ثم نضيف له البصلة والبهارات والملح ودبس الرمان، ويتم تقليب المكونات سوياً حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة ومتماسكة، وتصبح سهلة التشكيل.

يتم تغطية عجينة الكبة وتوضع في الثلاجة حتى ترتاح. طريقة عمل حشو الكبة المقلية المقرمشة نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة جداً.

ملح وفلفل أسود وبابريكا وزعتر جوز طيب.

ملعقة كبيرة نشا. وصفة الكبة المقلية المقرمشةطريقة عمل حشو الكبة المقلية المقرمشة يتم تحضير الحشو بالخطوات التالية: تسخين زيت الذرة ونضع فيه قطع البصل حتى يذبل لونه.

ثم نضع اللحمة ونقلب، ثم نضع الملح وجميع البهارات ونستمر في التقليب حتى تمام النضج.

وتوضع الحشو جانباً حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام. خطوات تحضير الكبة الشامية يتم إخراج عجينة الكبة من الثلاجة وتشكل إلى كرات متساوية الحجم، ثم يتم إحداث تجويف صغير فيها.

يوضع القليل من اللحمة المعصجة في داخل كرات الكبة، ويتم إغلاقها مرة أخرى وتشكيلها على شكل بيضاوي.

يتم تسخين زيت غزير ثم نضع الكبة حتى يتم القلي ويحمر اللون في الطبقة الخارجية.

أثناء إعداد طريقة عمل الكبة المقلية إذا وجدنا أن العجينة يابسة يمكن إضافة القليل من الماء يتم الضبط.

يتم رص الكبة على طبق التقديم مزينة ببعض أوراق البقدونس الخضراء. خطوات تحضير الكبة الشامية الوسوم

تحب أن تجد طريقة عمل الكبة المقلية التي تعد من أشهر الأكلات الشعبية في سوريا ولبنان والتي ظهرت وبشكل كبير في مصر والدول الخليجية، فغزت جميع المطاعم واعتاد الجميع يقدمها في الاحتفالات لتكون من أساسيات البوفيه في الأفراح، فإذا كنت تريد معرفة سر وصفة الكبة المتماسكة لا تفك أثناء القلي بطعمها اللذيذ و لونها الذهبي المقرمشة تابع معنا هذا المقال. طريقة عمل الكبة السورية المقلية طريقة عمل الكبة السورية المقلية مقادير عجينة الكبة السورية: 3 اكواب من البرغل المطحون ناعم بما يقدر نصف كيلو.

5 أكواب ماء عادي لنقع البرغل.

نصف كيلو جرام لحمة حمراء بدون دهون.

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة دبس الرمان .

بهارات وملح وفلفل أسود. وصفة الكبة المقلية المقرمشة يغسل ويطحن البرغل ويتم نقعه مدة 30 دقيقة.

يصفى البرغل المطحون جيداً.

نضيف اللحمة المفرومة إلى البرغل المطحون والمنقوع في العجان الكهربائي، ثم نضيف له البصلة والبهارات والملح ودبس الرمان، ويتم تقليب المكونات سوياً حتى يصبح لدينا عجينة متجانسة ومتماسكة، وتصبح سهلة التشكيل.

يتم تغطية عجينة الكبة وتوضع في الثلاجة حتى ترتاح. طريقة عمل حشو الكبة المقلية المقرمشة نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة جداً.

ملح وفلفل أسود وبابريكا وزعتر جوز طيب.

ملعقة كبيرة نشا. وصفة الكبة المقلية المقرمشةطريقة عمل حشو الكبة المقلية المقرمشة يتم تحضير الحشو بالخطوات التالية: تسخين زيت الذرة ونضع فيه قطع البصل حتى يذبل لونه.

ثم نضع اللحمة ونقلب، ثم نضع الملح وجميع البهارات ونستمر في التقليب حتى تمام النضج.

وتوضع الحشو جانباً حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام. خطوات تحضير الكبة الشامية يتم إخراج عجينة الكبة من الثلاجة وتشكل إلى كرات متساوية الحجم، ثم يتم إحداث تجويف صغير فيها.

يوضع القليل من اللحمة المعصجة في داخل كرات الكبة، ويتم إغلاقها مرة أخرى وتشكيلها على شكل بيضاوي.

يتم تسخين زيت غزير ثم نضع الكبة حتى يتم القلي ويحمر اللون في الطبقة الخارجية.

أثناء إعداد طريقة عمل الكبة المقلية إذا وجدنا أن العجينة يابسة يمكن إضافة القليل من الماء يتم الضبط.

يتم رص الكبة على طبق التقديم مزينة ببعض أوراق البقدونس الخضراء. خطوات تحضير الكبة الشامية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكبة المقلية ألذ من المطاعم.. إزاي نعمل كبة ناجحة ومقرمشة من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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