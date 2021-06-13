طريقة عمل المعمول وكل أسرار نجاحه وتشكيله وطعمه الأصلي الرائع

طريقة عمل المعمول المحشو بالنكهات المختلفة و التي يعشقه الكبار والصغار وأصبح من أهم الوجبات السريعة في المطاعم وعند محل المخبوزات، والتي تنتشر رائحته الشهية التي لا تقاوم البطون عنها، فما سر وصفة المعمول الجاهزة وماهي المقادير المضبوطة للخباز والتي تجعلها بهذا الطعم الذكي، معنا لا يوجد أسرار على كل متابعينا نقدم لكم أسهل طريقة عمل المعمول في البيت. طريقة عمل المعمول الفاخر في البيت طريقة عمل المعمول الفاخر في البيت مكونات المعمول: 6 أكواب كبار من الدقيق الأبيض.

واحد كوب سكر مطحون بودر المعمول الحلو.

2 بيضة.

عبوة خميرة فورية.

2 كوب زبدة سائلة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

مكوّنات الحشو حسب الرغبة فيمكن محشو بالملبن والمكسرات أو العجوة ” معجون التمر” أو الحشو الحادث بالجبنة. خطوات تحضير المعمول الفاخر في البيت توضع الزبدة مع السكر في الخلاط ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى.

يتم إضافة الملح والبيكنج بودر والخميرة إلى الدقيق ثم إضافة الخليط السائل وتضرب حتى يتجانس العجين ويصبح قطع واحدة.

اتركي العجين لمدة 5 دقائق حتى ترتاح وتصبح لدينا عجينة ناعمة للغاية وسهلة التشكيل.

يتم تشكيل العجين إلى كرات ويوضع الحشو المفضل سواء كان التمر أو الملبن أو المكسرات، ويغلق جيداً ثم يوضع في قالب التشكيل لإعطاء شكل.

إضافة القليل من حبة البركة أو السمسم للطبقة الخارجية.

يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، أو حتى تمام النضج وأخذ لون ذهبي من الوجه. خطوات تحضير المعمول الفاخر في البيت المعمول من المخبوزات الشرقية سهلة التحضير وقد انتشر بيع المعمول في كل مكان مما زاد الإقبال عليها ومن هنا جاء تفكير جميع الأمهات في طريقة عمل المعمول في المنزل؛ لتكون وجبة أساسية في الفطار و العشاء، ويمكن أخذها بين الوجبات في العمل. الوسوم

طريقة عمل المعمول المحشو بالنكهات المختلفة و التي يعشقه الكبار والصغار وأصبح من أهم الوجبات السريعة في المطاعم وعند محل المخبوزات، والتي تنتشر رائحته الشهية التي لا تقاوم البطون عنها، فما سر وصفة المعمول الجاهزة وماهي المقادير المضبوطة للخباز والتي تجعلها بهذا الطعم الذكي، معنا لا يوجد أسرار على كل متابعينا نقدم لكم أسهل طريقة عمل المعمول في البيت. طريقة عمل المعمول الفاخر في البيت طريقة عمل المعمول الفاخر في البيت مكونات المعمول: 6 أكواب كبار من الدقيق الأبيض.

واحد كوب سكر مطحون بودر المعمول الحلو.

2 بيضة.

عبوة خميرة فورية.

2 كوب زبدة سائلة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

مكوّنات الحشو حسب الرغبة فيمكن محشو بالملبن والمكسرات أو العجوة ” معجون التمر” أو الحشو الحادث بالجبنة. خطوات تحضير المعمول الفاخر في البيت توضع الزبدة مع السكر في الخلاط ثم نضيف البيض واحدة تلو الأخرى.

يتم إضافة الملح والبيكنج بودر والخميرة إلى الدقيق ثم إضافة الخليط السائل وتضرب حتى يتجانس العجين ويصبح قطع واحدة.

اتركي العجين لمدة 5 دقائق حتى ترتاح وتصبح لدينا عجينة ناعمة للغاية وسهلة التشكيل.

يتم تشكيل العجين إلى كرات ويوضع الحشو المفضل سواء كان التمر أو الملبن أو المكسرات، ويغلق جيداً ثم يوضع في قالب التشكيل لإعطاء شكل.

إضافة القليل من حبة البركة أو السمسم للطبقة الخارجية.

يوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، أو حتى تمام النضج وأخذ لون ذهبي من الوجه. خطوات تحضير المعمول الفاخر في البيت المعمول من المخبوزات الشرقية سهلة التحضير وقد انتشر بيع المعمول في كل مكان مما زاد الإقبال عليها ومن هنا جاء تفكير جميع الأمهات في طريقة عمل المعمول في المنزل؛ لتكون وجبة أساسية في الفطار و العشاء، ويمكن أخذها بين الوجبات في العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المعمول وكل أسرار نجاحه وتشكيله وطعمه الأصلي الرائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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