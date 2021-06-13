أشهى طريقة عمل مخ عجل على أصولها في المنزل

مخ الأبقار ليس من المأكولات الشعبية التي نتناولها بصفة مستمرة ولكنه مليء بالكثير من الفوائد الغذائية الصحية المفيدة لجسم الإنسان لذا يجب علينا تناوله من حين إلى آخر، لأنه يعتبر من أهم المصادر الغذائية الحيوانية التي تمد الجسم بالعديد من الكالسيوم والبروتينات والحديد والفوسفور والفيتامينات والبوتاسيوم، ويساعد على تنظيم الخلايا العصبية في جسم الإنسان، ومفيد جدا لصحة الدماغ لأنه يساعد على تقوية الذاكرة، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم والكوليسترول عدم تناول مخ الأبقار لأنه يؤدى إلى آثار سلبية عليهم، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمله في المنزل. مكونا عمل مخ العجل بانييه: مكونا عمل مخ العجل بانييه: مخ الأبقار مفيد جدا للأطفال بصفة عامة وللسيدات الحوامل، ولكى نقوم بتجهيزه: نحضر كمية كبيرة من الزيت للقلى.

نقوم بشراء كوب من البقسماط.

بيضتين.

مخ أو أكثر على حسب عدد الأفراد.

نقشر بصلة كبيرة ونبشرها ناعم جدا.

نجهز ربع كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الفلفل الأسود والثوم المهروس والملح.

كمية من الخل.

شرائح ليمون. كيفية تجهيز مخ العجل بانيه: كيفية تجهيز مخ العجل بانيه: لكى نقوم بتحضير مخ الأبقار فى المنزل بطعم ولا أحلي يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات وهى كالآتي: فى البداية نقوم بغسل المخ جيدا بالماء، ومن ثم ننقعه فى الماء المغلي والخل وشرائح الليمون لمدة خمس دقائق. نقوم بغسله مرة أخري بالماء مع مراعاة نزع القشرة الخارجية له. نقوم بإحضار إناء ونضع فيه ماء شديد البرودة، ثم نضع المخ فيه لمدة دقائق لكى نقوم بتقطيعه إلي مكعبات، ونضعه فى الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة للعمل على تجمده قليلا. نقوم باحضار إناء ونضع فيه البصل المبشور والفلفل الأسود والبيض والثوم المفروم والملح ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع هذا الخليط على مكعبات المخ، ونتركه في الثلاجة لمدة ستون دقيقة. نقوم بإحضار إناء ونضع فيه البقسماط والدقيق ونقلبه جيدا، ثم نغمس مكعبات المخ فيه ومن ثم نضعه فى مقلاه فيها زيت كثير ساخن، ونتركه لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح نصفيه جيدا، ونضعه في طبق التقديم ونتناوله مع طبق من البطاطس المقليه والسلطات والخبز. الوسوم

مخ الأبقار ليس من المأكولات الشعبية التي نتناولها بصفة مستمرة ولكنه مليء بالكثير من الفوائد الغذائية الصحية المفيدة لجسم الإنسان لذا يجب علينا تناوله من حين إلى آخر، لأنه يعتبر من أهم المصادر الغذائية الحيوانية التي تمد الجسم بالعديد من الكالسيوم والبروتينات والحديد والفوسفور والفيتامينات والبوتاسيوم، ويساعد على تنظيم الخلايا العصبية في جسم الإنسان، ومفيد جدا لصحة الدماغ لأنه يساعد على تقوية الذاكرة، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم والكوليسترول عدم تناول مخ الأبقار لأنه يؤدى إلى آثار سلبية عليهم، فتعالوا معنا لنتعرف على مكونات وطريقة عمله في المنزل. مكونا عمل مخ العجل بانييه: مكونا عمل مخ العجل بانييه: مخ الأبقار مفيد جدا للأطفال بصفة عامة وللسيدات الحوامل، ولكى نقوم بتجهيزه: نحضر كمية كبيرة من الزيت للقلى.

نقوم بشراء كوب من البقسماط.

بيضتين.

مخ أو أكثر على حسب عدد الأفراد.

نقشر بصلة كبيرة ونبشرها ناعم جدا.

نجهز ربع كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الفلفل الأسود والثوم المهروس والملح.

كمية من الخل.

شرائح ليمون. كيفية تجهيز مخ العجل بانيه: كيفية تجهيز مخ العجل بانيه: لكى نقوم بتحضير مخ الأبقار فى المنزل بطعم ولا أحلي يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات وهى كالآتي: فى البداية نقوم بغسل المخ جيدا بالماء، ومن ثم ننقعه فى الماء المغلي والخل وشرائح الليمون لمدة خمس دقائق. نقوم بغسله مرة أخري بالماء مع مراعاة نزع القشرة الخارجية له. نقوم بإحضار إناء ونضع فيه ماء شديد البرودة، ثم نضع المخ فيه لمدة دقائق لكى نقوم بتقطيعه إلي مكعبات، ونضعه فى الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة للعمل على تجمده قليلا. نقوم باحضار إناء ونضع فيه البصل المبشور والفلفل الأسود والبيض والثوم المفروم والملح ونقلبهم جيدا. نقوم بوضع هذا الخليط على مكعبات المخ، ونتركه في الثلاجة لمدة ستون دقيقة. نقوم بإحضار إناء ونضع فيه البقسماط والدقيق ونقلبه جيدا، ثم نغمس مكعبات المخ فيه ومن ثم نضعه فى مقلاه فيها زيت كثير ساخن، ونتركه لحين حصوله على اللون الذهبى الفاتح نصفيه جيدا، ونضعه في طبق التقديم ونتناوله مع طبق من البطاطس المقليه والسلطات والخبز.

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