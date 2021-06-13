طريقة عمل أيس كريم بالفواكه الاقتصادي لصيف حار

طريقة عمل أيس كريم بالفواكه الاقتصادي يفضل دائما في فصل الصيف يرغب الجميع في تناوله خاصة الأطفال لما له من رائحة وألوان جذابة ونكهة طيبة وطعم مشهي يبعث بالبرودة في جو الحار داخل الجسم كما يعد الأيس كريم بالفواكه من الأطعمة التي لها قيمة غذائية مفيدة لصحة الجسم لأنه يعد من الفواكه الطازجة التي لا يقبل الأطفال على تناولها يمكن تحويلها إلى أيس كريم بالألوان الطبيعية الصحية لا يوجد خطر من تناوله فضلا عن ذلك يعد عمل الأيس كريم من المكونات البسيطة الغير مكلفة موجودة في كل منزل و بطريقه سهله من خلال هذا المحتوى سوف نتعرف على طريقة عمل الأيس كريم بالفواكه الاقتصادي في المنزل الطبيعي تابعي معنا خطوات ومكونات وصفتنا اليوم. طريقة عمل أيس كريم بفاكهه الفراولة ومكوناته طريقة عمل أيس كريم بفاكهه الفراولة ومكوناته المكونات: حوالي نصف كيلو فراولة من الفريزر.

1 عبوة من الكريم شانتيه.

2 علبة زبادي.

مقدار من عصير الليمون.

ربع كوب من اللبن المثلج.

عسل ابيض حسب الرغبة. طريقة التحضير احضري الكبة أو الخلاط حسب المتوفر لديكي ثم ضعي الفراولة مضاف إليها عبوة من الأيس كريم شانتيه ثم نضيف اليهم علبتين الزبادي ثم اضيفي عصير الليمون ثم عصير الليمون ثم كوب اللبن المثلج. انزلي عليهم بعسل ابيض ولكن حسب الرغبة. ثم شغلي عليهم الكبة لمدة خمس دقائق لكى يختلط الخليط ببعضه و يمتزج جيدا. ثم نضع على الخليط في علبة نظيفة وجافة ثم نضعها في الفريزر كي تتجمد على الأقل 8 ساعات. مكونات أيس كريم المانجو طريقة التحضيرمكونات أيس كريم المانجو المكونات: وزن نصف كيلو من المانجو

1 عبوة من الكريم شانتيه.

2 علبة زبادي.

عصير ليمون.

مقدار ربع كوب من اللبن المثلج.

عسل نحل ابيض حسب الرغبة. خطوات التحضير في الكبة أو الخلاط الكهربائي حسب المتوفر عندك ضعي المانجو مضاف إليه الكريم شانتيه مع علبتين الزبادي ويضاف اليهم عصير الليمون ثم ربع كوب لبن مثلج. ثم ضيفي اليهم عسل النحل الأبيض حسب الرغبة. تخلط المكونات مع بعضها جيدا حتى تصير مزيج متجانس. احضري علبة جافة ثم نضع فيها الخليط ثم ضعيه فيه فريزر الثلاجة لمدة لا تقل عن 8 ساعات. مكونات أيس كريم الموز خطوات التحضيرمكونات أيس كريم الموز المكونات: 2 حبة موز.

1 عبوة من الكريم شانتيه.

عصير ليمون.

2 علبة زبادي.

مقدار ربع كوب من اللبن المثلج.

مقدار من العسل الأبيض حسب الرغبة. طريقة التحضير كما سبق وذكرنا نضع كل المكونات في الكبة أو الخلاط الكهربائي حسب المتوفر في المنزل الموز عبوه الكريم شانتيه مضاف اليهم اثنين علبة الزبادي وعصير الليمون وربع كوب لبن مثلج. أخيرا ضيفي عسل النحل حسب الرغبة. احضري علبة جافة وضعي فيها المزيج واتركيها في الفريزر لمدة لا تقل عن 8 ساعات. طريقة التحضير لقد انتهينا من وصفات الأيس كريم بالفواكه أتمني أن تنال رضاكم. الوسوم

طريقة عمل أيس كريم بالفواكه الاقتصادي يفضل دائما في فصل الصيف يرغب الجميع في تناوله خاصة الأطفال لما له من رائحة وألوان جذابة ونكهة طيبة وطعم مشهي يبعث بالبرودة في جو الحار داخل الجسم كما يعد الأيس كريم بالفواكه من الأطعمة التي لها قيمة غذائية مفيدة لصحة الجسم لأنه يعد من الفواكه الطازجة التي لا يقبل الأطفال على تناولها يمكن تحويلها إلى أيس كريم بالألوان الطبيعية الصحية لا يوجد خطر من تناوله فضلا عن ذلك يعد عمل الأيس كريم من المكونات البسيطة الغير مكلفة موجودة في كل منزل و بطريقه سهله من خلال هذا المحتوى سوف نتعرف على طريقة عمل الأيس كريم بالفواكه الاقتصادي في المنزل الطبيعي تابعي معنا خطوات ومكونات وصفتنا اليوم. طريقة عمل أيس كريم بفاكهه الفراولة ومكوناته طريقة عمل أيس كريم بفاكهه الفراولة ومكوناته المكونات: حوالي نصف كيلو فراولة من الفريزر.

1 عبوة من الكريم شانتيه.

2 علبة زبادي.

مقدار من عصير الليمون.

ربع كوب من اللبن المثلج.

عسل ابيض حسب الرغبة. طريقة التحضير احضري الكبة أو الخلاط حسب المتوفر لديكي ثم ضعي الفراولة مضاف إليها عبوة من الأيس كريم شانتيه ثم نضيف اليهم علبتين الزبادي ثم اضيفي عصير الليمون ثم عصير الليمون ثم كوب اللبن المثلج. انزلي عليهم بعسل ابيض ولكن حسب الرغبة. ثم شغلي عليهم الكبة لمدة خمس دقائق لكى يختلط الخليط ببعضه و يمتزج جيدا. ثم نضع على الخليط في علبة نظيفة وجافة ثم نضعها في الفريزر كي تتجمد على الأقل 8 ساعات. مكونات أيس كريم المانجو طريقة التحضيرمكونات أيس كريم المانجو المكونات: وزن نصف كيلو من المانجو

1 عبوة من الكريم شانتيه.

2 علبة زبادي.

عصير ليمون.

مقدار ربع كوب من اللبن المثلج.

عسل نحل ابيض حسب الرغبة. خطوات التحضير في الكبة أو الخلاط الكهربائي حسب المتوفر عندك ضعي المانجو مضاف إليه الكريم شانتيه مع علبتين الزبادي ويضاف اليهم عصير الليمون ثم ربع كوب لبن مثلج. ثم ضيفي اليهم عسل النحل الأبيض حسب الرغبة. تخلط المكونات مع بعضها جيدا حتى تصير مزيج متجانس. احضري علبة جافة ثم نضع فيها الخليط ثم ضعيه فيه فريزر الثلاجة لمدة لا تقل عن 8 ساعات. مكونات أيس كريم الموز خطوات التحضيرمكونات أيس كريم الموز المكونات: 2 حبة موز.

1 عبوة من الكريم شانتيه.

عصير ليمون.

2 علبة زبادي.

مقدار ربع كوب من اللبن المثلج.

مقدار من العسل الأبيض حسب الرغبة. طريقة التحضير كما سبق وذكرنا نضع كل المكونات في الكبة أو الخلاط الكهربائي حسب المتوفر في المنزل الموز عبوه الكريم شانتيه مضاف اليهم اثنين علبة الزبادي وعصير الليمون وربع كوب لبن مثلج. أخيرا ضيفي عسل النحل حسب الرغبة. احضري علبة جافة وضعي فيها المزيج واتركيها في الفريزر لمدة لا تقل عن 8 ساعات. طريقة التحضير لقد انتهينا من وصفات الأيس كريم بالفواكه أتمني أن تنال رضاكم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أيس كريم بالفواكه الاقتصادي لصيف حار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.