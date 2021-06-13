طريقة عمل كب كيك البرتقال وطرق تزيينه ووصفات متعددة للكب كيك بنكهات مختلفة

طريقة عمل كب كيك البرتقال: أصبح الكب كيك من أشهر أصناف الحلويات على مستوى العالم، وأصبح يقدم بالعديد من النكهات، مما يجعل الكبار والصغار يحبونه، وهو من الوجبات التي تحتوى على عناصر غذائية مفيدة لنمو طفلك، حيث تعانى العديد من الأمهات من عدم تناول الأطفال العناصر الغذائية اللازمة لنمو جسمهم وعلى رأسها البيض واللبن، حيث يمكن إدخالها ضمن مكونات الكب كيك، لكي يستفيد منها جسم الطفل، كما يمكن أن تقومي بتزيين الكب كيك وفق أنواع النكهات التي يفضلها طفلك، وسوف نقدم لكم العديد من وصفات إعداد الكب كيك في المنزل مثل الجاهز تماما.

عدد 3 أكواب من الدقيق.

واحد كوب من اللبن (الحليب) أو البرتقال.

عدد 1 كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي أو السمن.

أربع حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيس بيكنج بودر.

أولا: ينبغي أن تقومي بتحضير كافة المقادير المذكورة.

ثانيا: قومي بتشغيل الفرن من أجل تسخينه قبل البدء في إعداد الكب كيك، على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قومي بخلط كلا من البيض والسكر والزيت جيدا باستخدام المضرب اليدوي أو الكبة أو مضرب البيض الكهربائي في وعاء عميق ومناسب.

ثم قومي بإضافة اللبن إلى الخليط مع التقليب جيدا، ثم قومي بإضافة الفانيليا.

يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر بشكل تدريجي إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب في نفس الاتجاه حتى نحصل على القوام المناسب.

نقوم بتجهيز قوالب الكب كيك المتوفرة لديك، ثم نكوب بصب عجينة الكب كيك في قوالب الكب كيك حتى المنتصف فقط.

ندخل القوالب إلى الفرن لمدة 20 دقيقة، أو حتى تمام النضج.

من الممكن تزيين الكب كيك بالفارمسيل أو بالمكسرات بأنواعها المختلفة.

يمكن أن تزيني الكب كيك بالشوكولاتة الشيكوبونو بعد وضع الكريم شانتيه عليه.

تزيين الكب كيك بالشوكولاتة الكرسبي.

تزيين الكب كيك بالكراميل.

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كما تتنوع وصفات الكب كيك حيث هناك كب كيك بالشوكولاتة، وكب كيك الفانيليا، وكب كيك البرتقال، وكب كيك الكاكاو، وكب كيك محشو شوكولاتة، وغيرها من وصفات الكب كيك الرائعة.