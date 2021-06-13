طريقة الموهيتو بالتوت من المشروبات المتميزة والمنعشة وهو مشروب بارد محببة للكثير في الصيف خاصة ويحتوي على الليمون بشكل أساسي ويمكن إضافة النكهات المختلفة إليه سواء التوت الأزرق أو الفراولة وغيرها من النكهات المفضلة، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بالتعرف على طريقة الموهيتو بالتوت فتابعونا.

شرائح من الليمون.

10 أوراق من النعناع.

نكهة التوت الأزرق.

علبة سفن أب.

ثلج مجروش.

نضع كل من الليمون وأوراق النعناع في الكوب ونهرسهم جيدًا.

نضيف للخليط كل من التوت الأزرق والثلج.

يضاف إليهم بعد ذلك مشروب السفن أب.

10 أوراق من النعناع.

شرائح الليمون.

عدد من 10 إلى 15 حبة توت أزرق.

علبة سفن أب.

ثلج مجروش.

نضع أوراق النعناع مع الليمون في الكوب ونهرسهم.

نضيف للخليط التوت الأزرق مع الهرس باستمرار حتى تتداخل المكونات.

يتم إضافة الثلج ثم نضيف بعده مشروب سفن أب.

شرائح من الليمون.

مجموعة من أوراق النعناع.

2 ملعقة من حبات الرمان.

ربع كوب من عصير الرمان.

علبة سفن أب.

ثلج مجروش.

نضع حبات الرمان وشرائح الليمون مع أوراق النعناع ونقوم بهرسهم جيدا حتى يتداخلوا جميعًا.

نضيف بعد ذلك الثلج للمكونات.

نضيف للمكونات عصير الرمان ونملأ باقي الكأس بمشروب السفن أب.

ربع كوب من حبات الفراولة.

نصف ملعقة من السكر.

بضع ورقات من النعناع.

كوب من السفن أب.

ثلج مجروش.

حبة ليمون نقطع إلى أربعة وتقشر.

نضع الليمون والفراولة والنعناع والسكر في كوب ونهرسهم جيدًا.

نضيف للمكونات السابقة الثلج المجروش.

نصب عليهم بعد ذلك مشروب سفن أب.

يمكن تزيين الكأس بشريحة من الليمون.

شرائح الليمون.

10 ورقات من النعناع.

علبة سفن أب.

ملعقة كبيرة من عصير الفيمتو المركز.

ثلج مجروش.

نضع كل من أوراق النعناع والليمون في الكوب ويتم هرسهم معًا.

نضيف للمكونات المهروسة كل من شراب الفيمتو المركز والثلج المجروش.

نضيف أخيرًا للمكونات مشروب السفن أب.

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قد تعرفنا في مقالنا هذا على طريقة الموهيتو بالتوت وبالنكهات الأخرى المفضلة، حيث أنه من المشروبات الباردة متنوعة النكهات والمنعشة في فصل الصيف، ولكن مع مراعاة وجود المكون الأساسي بها وهو الليمون.