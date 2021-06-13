طريقة عصيدة التمر من الأكلات التي يتم إعدادها في المناسبات الاجتماعية بشكل خاص، وهي من أنواع الحلويات الشرقية المعروفة في كل من اليمن والسعودية والسودان، وتختلف طريقة تحضيرها من بلدة إلى أخرى، فهناك من يستخدمون دقيق الذرة وهناك من يستخدمون دقيق الدخن وهي مخصصة لاستقبال المواليد والاحتفال بالمولد النبوي، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة إعداداها.

طريقة عصيدة التمر

هناك أكثر من طريقة لتحضير عصيدة التمر والتي منها الطريقة الأولي من خلال الخطوات التالية:

500 جرام من التمر منزوع النوى.

¾ كأس دقيق.

50 جرام من الزبدة.

¼ ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 كأس من الماء.

نضع التمر والماء في وعاء الخلاط الكهربائي، ويتم خلطهما معًا حتى يطحن التمر بشكل جيد.

يتم سكب الخليط في وعاء ويوضع على النار.

تضاف الزبدة إلى الخليط ويحرك جيدًا.

نضيف بعدها الدقيق تدريجيًا ويجب التحريك بشكل مستمر.

نضيف للخليط كل من الملح والفلفل الأسود، ويترك الخليط على نار منخفضة وذلك لمدة لا تقل عن 45 دقيقة.

تسكب العصيدة في أطباق التقديم الصغيرة.

3 كأس من التمر منزوع البذور.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

كأس ونصف من الدقيق.

كأس من الماء.

يطحن التمر داخل الخلاط الكهربائي مع إضافة الماء إليه.

نضع خليط التمر والماء في إناء ونضعه على النار ويتم إضافة الملح إليه ونتركه على نار منخفضة.

نضيف بعد ذلك للخليط الدقيق بشكل تدريجي حتى لا يتكتل والتحريك بشكل مستمر.

نترك الخليط على النار لمدة تتراوح ما بين 45 دقيقة وساعة واحدة فقط حتى يصبح ذو قوام ناعم.

نسكب العصيدة في أطباق صغيرة ونضع على الوجه قليل من السمن.

لتر ماء.

300 جرام دقيق.

25 جرام زبدة.

ملعقة صغيرة ملح ناعم.

زيت الزيتون.

شراب التمر.

نذوب الماء مع الدقيق والملح في إناء.

نضع المزيج على نار متوسطة.

نحرك الخليط حتى الحصول على عجينة متماسكة.

نضيف الزبدة ونحرك الخليط لمدة 30 دقيقة.

ندهن أطباق التقديم بزيت الزيتون.

نسكب العصيدة في الأطباق على شكل كرة.

نسكب شراب التمر على العصيدة.

المكوناتطريقة التحضيرعصيدة التمر الجنوبية المكوناتطريقة التحضيرعصيدة التمر السعودية المقاديرطريقة التحضير