خلطة رهيبة لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة، تطويل الشعر من الأمور الهامة التي تبحث عنها الكثير من النساء، كما تبحثن عن الوصفات الطبيعية والأكثر فاعلية، والتي تزيد من معدل نمو وطول الشعر مع تكرار ومتابعة استعمال تلك الوصفات، ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة، نتعرف على وصفات طبيعية تحسن من معدل نمو وطول الشعر، وتزيد من حيويته، وذلك بسبب ما تحويه تلك الوصفات الطبيعية من مغذيات تمنح الشعر مزيد من القوة، وتوفر له الوسط المناسب كي ينمو بصحة أفضل ودون توقف وبشكل طبيعي.

خلطة رهيبة لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة البرق ومن أول استعمال

استعمال مكون جل الألوفيرا في تطويل الشعر

من الممكن استعمال جل الألوفيرا مع مكونات أخرى لعمل الوصفة التالية

المكونات

ملعقتان من مكون جل الألوفيرا، أو مستخلص نبات الصبار.

كمية من فيتامين إي تبلغ حوالي خمس قطرات.

مستخلص اللوز الحلو الزيتي حوالي ملعقة واحدة.

ملعقة صغيرة فازلين.

طريقة التحضير وكيفية التطبيق

تمزج كل مكونات الخليط في الوعاء المناسب، نستمر في الخلط إلى أن نحصل على قوام يشبه الكريم، لا بد من أن تعم تلك الوصفة على الشعر بالكامل، من الجذور وحتى المنبت للشعر، وذلك حتى تتحقق الاستفادة القصوى من تلك الوصفة،

تترك على الشعر مدة العشرين دقيقة، يفضل تغطية الشعر أثناء تطبيق هذه الوصفة، بعد الانتهاء من مدة تطبيق الخليط فوق الشعر نزيل غطاء الرأس، ونقوم بالغسل للشعر بالمياه الفاترة مع كمية ملائمة من نوع شامبو طبيعي ملائم للشعر.

خلطة رهيبة لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة

وصفة مستخلص زيت الزيتون لتطويل الشعر

المكونات التالية هي التي نحضرها لعمل هذه الوصفة

ملعقتان زيت الزيتون.

ملعقة من مكون زيت السمسم وتكون صغيرة.

ملعقة زيت جرجير صغيرة.

ملعقة زيت اللوز.

قطرات قليلة من مكون زيت الياسمين.

ملعقة صغيرة زيت الجزر.

طريقة التحضير والتطبيق

مزج المكونات السابقة معا، يتم تحضير الشعر من خلال تمشيطه قبل التطبيق، نستخدم الزيوت المخلوطة في دهن الشعر ومحاولة إيصالها إلى منابت الشعر، وبعد ذلك يغطى بمنشفة دافئة، ويترك مدة ساعة، يغسل الشعر عقب ذلك بالمياه والشامبو الملائم مع ضرورة أن يتم تكرارها مرتين وذلك يكون أسبوعيًا، لتحقيق النتائج الجيدة.