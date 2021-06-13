أسهل طريقة لعمل الكريب بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة التحضير والتجهيز

أسهل طريقة لعمل الكريب بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة، الكريب من الأكلات المشهورة جدا في العالم العربي وتعتبر وجبة محبوبة ومرغوب فيها من جميع أفراد الأسرة، ويوجد منها الحادق ومنها الحلو وتعتبر من الوجبات الغالية في الثمن في أغلب المطاعم علي الرغم من سهولة صنعها بمكونات بسيطة موجودة غالبا في معظم البيوت العربية، وممكن استخدام عجينة الكريب في أكثر من نوع يوجد منها الحلو الذي يستخدم فيه حشو المربي والعسل والفواكه والشيكولاتة وتعتبر هذا النوع من الكريب مشهور جدا للأطفال ومحبوب بشكل خاص لديهم، وهناك النوع الحادق وهذا المطلوب بالأكثر في المحلات ومطاعم الأكل وتستخدم به حشو من اللحم المفروم أو الفراخ أو أي نوع من أنواع الجبن حسب رغبة كل شخص، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكريب بطريقة سهلة وخطوات بسيطة في المنزل.

المكونات المطلوبة في عمل الكريب:

كوب واحد من الدقيق الفاخر الخاص بالمخبوزات.

ثلاث ملاعق من الزبدة أو السمن.

كوب من الحليب خالي الدسم.

ملعقة كبيره من السكر الأبيض.

عدد اثنين من البيض.

ملعقة صغيره من الفانيلا.

طريقة التحضير:

عمل عجينة الكريب بشكل سهل وبسيط:

لتحضير أسهل طريقة لعمل الكريب يجب اتباع الخطوات التالية:

نقوم بإحضار قدر صغير ونضعه علي النار ونقوم بوضع الزبدة أو السمنة حتي تمام الذوبان.

نقوم بنخل الدقيق في إناء عميق.

نقوم بوضع الحليب مع البيض في الخلاط ونقوم بالخفق.

ثم نقوم بوضع السكر والفانيلا ونقوم بالخفق.

ونقوم بوضع الزبدة مع الخفق الخفيف حتي تمام التجانس.

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع الخليط وإضافة الدقيق بشكل تدريجي حتي يتجانس الخليط تماما ثم نضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم نحضر المقلاة ونضع بها القليل من الزبدة ونضعها علي النار ونقوم بإحضار الخليط ونضع مقدار أربع ملاعق كبيرة من الخليط علي المقلاة ونقوم بتقليب العجين عندما يغير لونه وهكذا حتي تنتهي الكمية المطلوبة.

عند عمل الكريب يجب مراعاة أن نقوم بفصل الكريب عن بعضه بعض خروجه من النار بشكل مباشر حتي لا يلتصق ببعضه.

يجب نخل الدقيق جيدا قبل الاستخدام حتي لا يكون به شوائب تظهر في العجينة وإدخال الهواء به حتي يساعد ذلك في نضج العجين.

يجب أن يكون الدقيق مخصص للمعجنات حتي ضمان النتيجة.

يجب دهن المقلاة في كل مرة نضع عجين الكريب في المقلاة حتي لا تلتصق.

إذا كانت هناك رغبة في الاحتفاظ به في الثلاجة يجب أن يترك لبعض الوقت في الخارج حتي يفقد حرارة ويصبح بارد حتي لا يلتصق ثم وضعة في كيس مخصص للمواد الغذائية ويفرغ من الهواء ونقوم بوضعة في الفريزر.

ملاحظات هامة عند عمل الكريب في المنزل:طريقة عمل الكريب المقرمش

يمكن عمل طريقة جديدة ومختلفة من الكريب المقرمش عن طريق تحضير ثلاثة أكواب من الدقيق مع كوب من الماء ومثله من الحليب، وبيضة ورشة ملح وملعقة صغيرة من السكر، ويتم وضع المكونات في وعاء وتضرب بالخلاط مع إضافة الدقيق بشكل تدريجي مرة تلو الأخرى حتى الحصول على قوام مناسب للعجينة، ويمكن تخفيف العجينة بالماء إذا كانت متماسكة جدا أو إضافة الدقيق في حالة كانت على وضع سائل، وأما عن طريقة الطبخ فيتم مسح المقلاة بالزيت، ثم نضع مقدار مغرفة من عجينة الكريب وتوزع في المقلاة بحركة دائرية، وتستكمل باقي الخطوات مثلما ذكرنا بالأعلى.